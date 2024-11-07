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في ظل التصعيد الخطير... جويل مردينيان تعبّر بحرقة عما يعيشه أطفال لبنان وغزة
منوعات
2024-11-07 | 15:27
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في ظل التصعيد الخطير... جويل مردينيان تعبّر بحرقة عما يعيشه أطفال لبنان وغزة
في ظل التصعيد الخطير... جويل مردينيان تعبّر بحرقة عما يعيشه أطفال لبنان وغزة
كتبت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان رسالة عبّرت فيها عن غضبها واستنكارها لما يحصل في غزة ولبنان مؤخرًا وما يعيشه الأطفال من أحداث خطيرة.
وفي التفاصيل، شاركت جويل مردينيان رسالة باللغة الانكليزية عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، مفادها: "الأطفال هم نقطة ضعفي، لا أستطيع أن أراهم يعانون
بغض النظر عن العرق أو الدين، أعتبرهم جميعًا أطفالي وأتمنى لو كان بإمكاني رعايتهم جميعًا".
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