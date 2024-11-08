"بصراحة؟"... الأمير وليام: العام الفائت كان الأصعب في حياتي!

أعلن الأمير وليام وريث عرش بريطانيا إن العام المنصرم كان "الأصعب" في حياته بعد مرور العائلة البريطانية المالكة بفترة عصيبة شخص خلالها الأطباء إصابة والده الملك تشارلز وزوجته كيت بالسرطان.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلامية بريطانية أخرى أن الأمير وليام تحدث في نهاية زيارته لجنوب أفريقيا عن كيفية موازنته بين واجباته كفرد من العائلة المالكة وبين وقت الأسرة.



وقال وليام عند سؤاله عن العام المنصرم "بصراحة؟ كان عاما مروعا. أظن أنه كان أصعب عام في حياتي".



ويتلقى الملك تشارلز علاج للسرطان الذي تبينت إصابته به في فبراير شباط، غير أنه سافر في الآونة الأخيرة إلى أستراليا وساموا.



أما زوجته كيت، البالغة من العمر 42 عاما، فخضعت لعلاج كيماوي وقائي من السرطان هذا العام، الذي سبق أن وصفته بأنه "صعب للغاية" على العائلة.



استضاف وليام احتفالية الجوائز السنوية إيرث شوت في جنوب أفريقيا، من دون زوجته كيت التي لا تزال تتعافى من تأثير علاجها الكيماوي وقال إنها "بحالة جيدة".