بعفوية... نادين ويلسون نجيم تجدد النداء لجمع التبرعات

بعفوية... نادين ويلسون نجيم تجدد النداء لجمع التبرعات



جددت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم النداء بطريقة عفوية لتذكير الأشخاص بضرورة جمع التبرعات في ظل المأساة التي يعيشها لبنان حالياً.



وأطلّت نادين في مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على انستغرام، قائلة: "متل كأنه نسيتوني بس أنا رح أتخطى الموضوع ورح قول انشغلتوا"، وأرفقت المنشور بالروابط والأرقام المرتبطة بجمع التبرعات.



وكانت قد شاركت نادين أيضا مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه إلى جانب شابة تدعى "غنى" ونشرت لقطات حول الغرف التي تحوي المساعدات وبدا المشهد وكأنه من داخل "لجنة الطوارئ أو الهيئة العليا للإغاثة".