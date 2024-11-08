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كارولينا دي أوليفيرا في رسالة مؤثرة من جديد... "دعونا نرسم البسمة على وجوه الأطفال"
منوعات
2024-11-08 | 07:00
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كارولينا دي أوليفيرا في رسالة مؤثرة من جديد... "دعونا نرسم البسمة على وجوه الأطفال"
كارولينا دي أوليفيرا في رسالة مؤثرة من جديد... "دعونا نرسم البسمة على وجوه الأطفال"
جددت الاعلامية كارولينا دي اوليفيرا النداء في ظل تصاعد الأزمات في لبنان وازدياد قساوة الأوضاع، ونشرت عددا من مقاطع الفيديو والصور لنشر الوعي بين اللبنانيين حول أهمية المساعدة خصوصا في فصل الشتاء.
وفي التفاصيل، شاركت كارولينا دي اوليفيرا عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مقطع فيديو للخطوات الواجب اتباعها للتبرع.
ونشرت كارولينا دي اوليفيرا الرابط الخاص بالتبرعات لحث المتابعين والعالم أجمع على التبرع والإشارة إلى أهمية المساعدة في ظل الظروف الراهنة وعلقت برسالة باللغة الانكليزية مفادها: "للتبرع بملابس دافئة للأطفال، سيساعدكم هذا الرابط.... دعونا نرسم البسمة على وجوههم".
وأكملت كارولينا دي أوليفيرا حديثها حيث استعانت بمجموعة من الصور المرفقة برابط التبرعات: "دعونا نطعمهم لتزويدهم بالطاقة في الشتاء، دعونا نجعلهم ينامون نوما هنيئا كل ليلة (...)، دعوا أطفالنا يشعرون بالدفء (...)، بإمكانهم الاستمتاع بقراءة القصص حول المدفأة (...)".
والجدير بالذكر أن كارولينا دي أوليفيرا تلقي الضوء باستمرار حول حجم الألم والمعاناة التي تعيشها العائلات المتضررة من الحرب وتساهم دائما في نشر الوعي حول أهمية المساعدات وضرورتها بكافة أشكالها للتمكن من مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
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