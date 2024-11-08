نور عريضة تجول في شوارع باريس برفقة ابنتها... ولبنان عنوان المحادثة

نور عريضة تجول في شوارع باريس برفقة ابنتها... ولبنان عنوان المحادثة

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة عبر خاصية القصص القصيرة على منصة انستغرام صورة لابنتها إيلا خلال التجول ليلًا في شوارع باريس.



وأرفقت نور عريضة الصورة بجملة مفادها: "نزهة مسائية برفقة ايلا، نتحدث فيها عن لبنان".