"انه الفساد بأبهى صوره"... كارين سلامة: نحن نحصد ما زرعنا

انه الفساد بابهى صوره.... أكثر من ٤٥ مليار دولار على قطاع الكهرباء، وعشرات السنين من الإستفادة وضب الدولارات بجيوبهم من كبيرهم لصغيرهم وهاي النتيجة، هواء سام، تلوث، كهرباء ما في، بلطجة على العالم وهلأ حريق، بس للأمانة الحق مش عليهم الحق علينا نحن نحصد ما زرعنا#الحمراء — carine salameh (@SalamehCarine) November 9, 2024

علقت الممثلة والاعلامية كارين سلامة على الحريق الكبير الذي اندلع في منطقة الحمرا صباح السبت.وكتبت كارين سلامة في حسابها عبر منصة إكس: "انه الفساد بابهى صوره.... أكثر من ٤٥ مليار دولار على قطاع الكهرباء، وعشرات السنين من الإستفادة وضب الدولارات بجيوبهم من كبيرهم لصغيرهم وهاي النتيجة، هواء سام، تلوث، كهرباء ما في، بلطجة على العالم وهلأ حريق، بس للأمانة الحق مش عليهم الحق علينا نحن نحصد ما زرعنا".