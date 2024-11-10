بعد حريق الحمرا... جيسيكا قهواتي: قلبي ينفطر على بلدي

عبرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج اللبنانية جيسيكا قهواتي عن حزنها جراء الحريق الذي اندلع يوم أمس السبت في منطقة الحمرا في بيروت عبر حسابها على انستغرام.وأعادت قهواتي نشر صورة أظهرت عناصر الدفاع المدني اللبناني وهم يقومون بإخماد الحريق وكتبت: "قلبي ينفطر على بلدي لبنان".