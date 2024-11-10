"أتوسل إليكم"... كارولينا دي أوليفيرا تناشد: نحن بحاجة للمساعدة

ناشدت الإعلامية كارولينا دي أوليفيرا اللبنانيين مساعدة أبناء بلدهم في ظل المأساة التي يعيشونها وخاصةً بعد تردي الأحوال الجوية في البلاد وهطول الأمطار بشكل كثيف.وأعادت دي أوليفيرا نشر مقطع فيديو يظهر تجمع مياه الأمطار بشكل كبير على طريق المطار وكتبت: "هذا طريق سريع في لبنان للأسف وهذا أمر كارثي على عائلاتنا المشردة الرجاء المساعدة عن طريق التبرع وأنا أتوسل إليكم".وتابعت دي أوليفيرا: "هذا هو الطريق السريع الذي يأخذكم إلى المطار هل يمكنكم أن تتخيلوا هذا الأمر؟ نحن بحاجة للمساعدة".