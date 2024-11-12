"الجمعة طالعين عبعلبك"... غنى غندور مستمرة في دعم أبناء بلدها: انشالله منوصل عكل مناطق النزوح

"الجمعة طالعين عبعلبك"... غنى غندور مستمرة في دعم أبناء بلدها: انشالله منوصل عكل مناطق النزوح



جددت المؤثرة غنى غندور الصرخة وألقت الضوء على الاحتياجات الضرورية لجمع التبرعات والمساعدات لدعم العائلات اللبنانية المتضررة من الحرب.



وشاركت غنى غندور مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للمساعدات عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.



كذلك، أطلّت غنى غندور في مقطع فيديو، قائلة: "مرحبا، الجمعة انشالله طالعين عبعلبك لنوصّل مساعدات للعالم اللي بعدها صامدة ببيوتها ومش قبلانة تترك، بعرف انو بعلبك هي Red Zone بس في قسم منها Green Zone حنروح عليه ونطلب من الأهالي، اللي هني تقريبا 300 عيلة، انو يجوا يستلموا، نحن بحاجة لمساعدتكم وخاصة المغتربين اللي من البقاع وبعلبك والهرمل اللي حابين يساعدوا أهلهن بأكثر شي هني بحاجة لمازوت، مواد غذائية، حفاضات وحليب وأكيد لأدوات تنظيف، وبنفس الوقت حنكون عم نسلم لعالم نزحت على بيوت واستأجرت وهني بحدود كمان 300 عيلة(...) رجاء تبرعوا (...)".



وشاركت غنى غندور عبر حسابها على منصة انستغرام صورة للخطوات الواجب اتباعها للتبرع.