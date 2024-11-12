"لم أكن أتصور أن العالم أصبح بهذا الشكل"... جويل مردينيان تجدد الصرخة وسط التحديات الراهنة

"لم أكن أتصور أن العالم أصبح بهذا الشكل"... جويل مردينيان تجدد الصرخة وسط التحديات الراهنة



شاركت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي عبّرت فيها عن غضبها واستنكارها لما يحصل في غزة ولبنان مؤخرًا.



وفي التفاصيل، شاركت جويل مردينيان رسالة باللغة الانكليزية عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، مفادها: "لم أكن أتصور أن العالم أصبح بهذا الشكل! والأسوأ من ذلك أننا نشاهد الواقع ولا أحد يفعل شيئًا حيال ذلك".



ونشرت جويل مردينيان مقطع الفيديو الذي شاركته الممثلة ريتا حايك لاستنكار الصمت العالمي أمام ما يحصل في لبنان وغزة حالياً.