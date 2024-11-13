كارين سلامة: النا الله وبس

عنجد اوقات بستحي من حالي بس فوت بنقاشات مين انتصر ومين خسر وتزريك بين أبناء الشعب الواحد، لازم كلنا نخجل ونسكت بقى بكفي، اولاد عم بتموت، أولادنا هول، نحنا تحت عدوان اجرامي مخيف، ويلي عنا تعتير.... النا الله وبس#لبنان#الضاحية_الجنوبية
— carine salameh (@SalamehCarine) November 13, 2024
عنجد اوقات بستحي من حالي بس فوت بنقاشات مين انتصر ومين خسر وتزريك بين أبناء الشعب الواحد، لازم كلنا نخجل ونسكت بقى بكفي، اولاد عم بتموت، أولادنا هول، نحنا تحت عدوان اجرامي مخيف، ويلي عنا تعتير.... النا الله وبس#لبنان#الضاحية_الجنوبية