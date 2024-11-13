كارين سلامة: النا الله وبس

عنجد اوقات بستحي من حالي بس فوت بنقاشات مين انتصر ومين خسر وتزريك بين أبناء الشعب الواحد، لازم كلنا نخجل ونسكت بقى بكفي، اولاد عم بتموت، أولادنا هول، نحنا تحت عدوان اجرامي مخيف، ويلي عنا تعتير.... النا الله وبس#لبنان#الضاحية_الجنوبية — carine salameh (@SalamehCarine) November 13, 2024

كتبت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة منشوراً عبر حسابها على إكس، تحدثت فيه عن النقاشات التي تدور بين أبناء بلدها والمتعلقة بالأوضاع الراهنة في لبنان.وجاء في المنشور: "عنجد أوقات بستحي من حالي بس فوت بنقاشات مين انتصر ومين خسر وتزريك بين أبناء الشعب الواحد، لازم كلنا نخجل ونسكت بقى بكفي، أولاد عم بتموت، أولادنا هول، نحنا تحت عدوان اجرامي مخيف، ويلي عنا تعتير.... النا الله وبس".