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كارن وازن: أجد قطعة من لبنان في كل بلد أزوره
منوعات
2024-11-16 | 03:10
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كارن وازن: أجد قطعة من لبنان في كل بلد أزوره
كارن وازن: أجد قطعة من لبنان في كل بلد أزوره
نشرت مدوّنة الموضة اللبنانية كارن وازن عددا من الصور عبر حسابها على انستغرام اثناء تواجدها في المكسيك.
وفي التفاصيل، أرفقت كارن وازن الصور برسالة باللغة الانكليزية عبّرت فيها عن المعاناة التي يعيشها بلدها جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية.
وجاء في رسالة كارن وازن: "أجد قطعة من لبنان في كل بلد أزوره... قلبي مكسور لأن بلدنا لا يستطيع أن يستريح، شعبنا يستحق الأفضل… ولهذا نصلي".
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وازن:
لبنان
أزوره
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