الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لإيواء سكان غزة... مصممون عرب يقترحون إنشاء مساكن من الفطر
منوعات
2024-11-16 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لإيواء سكان غزة... مصممون عرب يقترحون إنشاء مساكن من الفطر
لإيواء سكان غزة... مصممون عرب يقترحون إنشاء مساكن من الفطر
مع اقتراب فصل الشتاء، هل تساعد مساكن مصنوعة من الفطر في تخفيف البرد على سكان قطاع غزة المقيمين في خيم؟ اقتراح طرحه مصمّمون عرب من ضمن عدد من الحلول المستدامة خلال معرض في دبي.
وترى العضو في مبادرة "ريروت"، ديما السروري، إن الهياكل الخفيفة الوزن والدافئة والمتعددة الاستخدامات التي تعتمد على الفطر تشكّل بديلا جذابا للمخيمات التي تؤوي حاليا آلاف النازحين من غزة.
وقالت خلال أسبوع التصميم في دبي الذي ضمّ مجموعة من الابتكارات الصديقة للبيئة، "في الوقت الحالي، هناك مشكلة ضخمة مع المآوي التي يحصلون عليها من المنظمات غير الحكومية" وأضافت "عندما يأتي الشتاء، عندما تمطر، عندما يكون الجو باردا جدا، فإنها لا تفي بالغرض".
ويمكن زراعة الغزل الفطري، وهو الجزء الشبيه بالجذور من الفطريات، بمزجه مع مادة عضوية لتناسب قوالب مختلفة الأشكال، ما ينتج مادة بناء قوية يمكن زراعتها في أي مكان.
ولفتت السروري، الفلسطينية الخبيرة في التخطيط الحضري، وقد وقفت الى جانب نموذج أولي لمأوى من الفطر، عبارة عن هيكل واسع مغلق به نوافذ وسقف مائل، إلى أن الغزل الفطري "مادة صحية لأنها طبيعية بالكامل".
وشرحت السروري "إنها مادة عازلة للحرارة وللصوت، وبالتالي، يمكن أن توفّر الحل لظروف الطقس القاسية لحمايتهم من البرد القارس وتؤمن بعض الخصوصية".
ولم تكن مبادرة "ريروت" للمساكن الطارئة المثال الوحيد للتصميم العربي المستدام في المعرض السنوي الذي حصل مؤخرا في دبي حيث يدافع المهندس المعماري والمصمم الإماراتي عبد الله الملا عن نهج مختلف تماما: مبان خالية من الإسمنت ومصنوعة من مواد بناء يعاد تدويرها.
وتعاون الملا مع شركة "أوكسارا" السويسرية التي تصنع بديلا منخفض الكربون للإسمنت من نفايات البناء المعدنية، مثل الخرسانة المهملة من المباني المهدمة، وسعف النخيل لصناعة الأسقف.
وبالإضافة إلى المنشآت الواسعة، تمّ في أسبوع التصميم المستدام في دبي، عرض أشياء أصغر حجما بما في ذلك الأثاث المصنوع من مواد معاد تدويرها ودراجة نارية كهربائية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.
وطوّر فهيم خان، المصمّم المقيم في قطر، زجاجة تقلّل من استهلاك المياه أثناء الوضوء للصلاة لدى المسلمين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقالت إليف ريسيتوغلو من استوديو "إيزولا ديزاين" الذي يتخذ من ميلانو الإيطالية مقرا والذي نظّم المعرض، إن الاستدامة "شيء جديد" للمصممين العرب، مضيفة أنهم "دمجوا ذلك في ثقافتهم"، وصمموا أشياء "لا يستطيع المصمم الغربي تصميمها بالفعل".
واعتبرت السروري أن معالجة هذه القضايا "ليست ترفا"، رغم أن المنطقة تشهد صراعات وحروبا وقالت "بالنسبة لي، أعتقد دائما أن أفضل طريقة للترويج للأنشطة هي من خلال عملك. ليس عليك أن تصرخ بصوت عال في الشوارع... في بعض الأحيان يمكن أن يكون الحلّ من خلال معرفتك وخبرتك ومشاركتها لحلّ تحديات الآخرين".
منوعات
غزة...
مصممون
يقترحون
إنشاء
مساكن
الفطر
كارن وازن: أجد قطعة من لبنان في كل بلد أزوره
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-10
وزير الصحة للـLBCI: هناك تقريبا ما يعادل الـ230 الى 240 ألف نازح في مراكز الإيواء ومن بين هؤلاء يوجد تقريبا حوالى 45 ألف شخص بحاجة الى أدوية أمراض مزمنة كون 20% من سكان لبنان اصلاً تعاني من أمراض مزمنة
آخر الأخبار
2024-11-10
وزير الصحة للـLBCI: هناك تقريبا ما يعادل الـ230 الى 240 ألف نازح في مراكز الإيواء ومن بين هؤلاء يوجد تقريبا حوالى 45 ألف شخص بحاجة الى أدوية أمراض مزمنة كون 20% من سكان لبنان اصلاً تعاني من أمراض مزمنة
0
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
0
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
0
خبر عاجل
06:47
انذار اسرائيلي لسكان صور وبرج الشمالي ومعشوق والحوش
خبر عاجل
06:47
انذار اسرائيلي لسكان صور وبرج الشمالي ومعشوق والحوش
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
03:10
كارن وازن: أجد قطعة من لبنان في كل بلد أزوره
منوعات
03:10
كارن وازن: أجد قطعة من لبنان في كل بلد أزوره
0
منوعات
2024-11-14
كارين سلامة: في حزن وغضب لآخر الدنيا
منوعات
2024-11-14
كارين سلامة: في حزن وغضب لآخر الدنيا
0
منوعات
2024-11-13
كارين سلامة: النا الله وبس
منوعات
2024-11-13
كارين سلامة: النا الله وبس
0
منوعات
2024-11-12
"لم أكن أتصور أن العالم أصبح بهذا الشكل"... جويل مردينيان تجدد الصرخة وسط التحديات الراهنة
منوعات
2024-11-12
"لم أكن أتصور أن العالم أصبح بهذا الشكل"... جويل مردينيان تجدد الصرخة وسط التحديات الراهنة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-30
بعد حصوله على جائزة الهداف التاريخي... هكذا احتفلت جورجينا رودريغيز بإنجاز رونالدو الجديد (صور وفيديو)
منوعات
2024-08-30
بعد حصوله على جائزة الهداف التاريخي... هكذا احتفلت جورجينا رودريغيز بإنجاز رونالدو الجديد (صور وفيديو)
0
أخبار دولية
2024-10-30
زلزال بقوة ست درجات قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة
أخبار دولية
2024-10-30
زلزال بقوة ست درجات قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة
0
خبر عاجل
2024-11-14
تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
خبر عاجل
2024-11-14
تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
0
حال الطقس
2024-11-14
طقس مستقرّ..قبل منخفض جويّ ماطر
حال الطقس
2024-11-14
طقس مستقرّ..قبل منخفض جويّ ماطر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:21
ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة
أخبار لبنان
08:21
ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:17
صباح الضاحية بدأ بالغارات...وتستمر حتى هذه اللحظة
تقارير نشرة الاخبار
08:17
صباح الضاحية بدأ بالغارات...وتستمر حتى هذه اللحظة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
في النبطية.. الاجرام الاسرائيلي طال أيضا فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية
تقارير نشرة الاخبار
08:08
في النبطية.. الاجرام الاسرائيلي طال أيضا فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة
تقارير نشرة الاخبار
08:05
مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
تفاصيل الورقة الاميركية وتوقيت ردّ حزب الله عليها
تقارير نشرة الاخبار
08:02
تفاصيل الورقة الاميركية وتوقيت ردّ حزب الله عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:19
بعد الغارات المكثفة التي تعرضت لها... بعلبك شيعت شهداء الدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
07:19
بعد الغارات المكثفة التي تعرضت لها... بعلبك شيعت شهداء الدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
0
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
2
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
3
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
4
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
5
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
6
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
7
أخبار لبنان
16:22
العثور على جسم غريب داخل احدى الاراضي في بلدة ايزال قضاء الضنية
أخبار لبنان
16:22
العثور على جسم غريب داخل احدى الاراضي في بلدة ايزال قضاء الضنية
8
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More