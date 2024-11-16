"في الله يتشفع بهالشعب وبهالبلد"… كارين سلامة: وين المجتمع الدولي؟

"في الله يتشفع بهالشعب وبهالبلد"… كارين سلامة: وين المجتمع الدولي؟

عبّرت الإعلامية كارين سلامة عن استيائها مما ترتكبه اسرائيل بحق لبنان وشعبه ومن النقاشات المتعلقة بالأوضاع الراهنة في البلد والانقسام بين تأييد الفرق الخارجية.



وكتبت كارين سلامة عددا من الرسائل عبر حسابها على منصة إكس، مفادها: "في الله يتشفع بهالشعب وبهالبلد... قال وبعدن بينصدموا من إجرام اسرائيل وين المجتمع الدولي؟ بكياس الزباله عم بعبوا شقف العالم بغزة، الناس عم تحترق مباشرة على الهواء.... الاف المدنيين اللبنانية منهم مئات الأطفال معك أو ما معك حق ما حدا ناطر رأيك ضوء أخضر من كل الكون والحليف قبل الخصم من الاخر".

في الله يتشفع بهالشعب وبهالبلد.....#لبنان_يباد — carine salameh (@SalamehCarine) November 16, 2024

قال وبعدن بينصدموا من إجرام #اسراییل

وين المجتمع الدولي؟

بكياس الزباله عم بعبوا شقف العالم بغزة، الناس عم تحترق مباشرة على الهواء....

الاف المدنيين اللبنانية منهم مئات الأطفال

معك أو ما معك حق ما حدا ناطر رأيك ضوء أخضر من كل الكون والحليف قبل الخصم

من الاخر#لبنان — carine salameh (@SalamehCarine) November 16, 2024





وكانت قد كتبت كارين سلامة رسالة في السابق، جاء فيها: "بتحبوا عدلكم البلاد يلي بتدخل فيها أمريكا؟ مممممم كل الكوكب، بس كل بلد عنده هامش معين، بس نصير بلد محترم ومش لعبة بايد فلان وعلان، بيصغر الهامش، وبس نحكم العالم بصير فينا نجاوب ونقمع أمريكا، من هلا لوقتها خلينا نشيل بحالنا اولا. ونعرف حدودنا وين صعب هالحكي بس حقيقي".