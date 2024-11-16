"في الله يتشفع بهالشعب وبهالبلد"… كارين سلامة: وين المجتمع الدولي؟

في الله يتشفع بهالشعب وبهالبلد.....#لبنان_يباد
— carine salameh (@SalamehCarine) November 16, 2024
في الله يتشفع بهالشعب وبهالبلد.....#لبنان_يباد
قال وبعدن بينصدموا من إجرام #اسراییل
وين المجتمع الدولي؟
بكياس الزباله عم بعبوا شقف العالم بغزة، الناس عم تحترق مباشرة على الهواء....
الاف المدنيين اللبنانية منهم مئات الأطفال
معك أو ما معك حق ما حدا ناطر رأيك ضوء أخضر من كل الكون والحليف قبل الخصم
من الاخر#لبنان
— carine salameh (@SalamehCarine) November 16, 2024
قال وبعدن بينصدموا من إجرام #اسراییل
وين المجتمع الدولي؟
بكياس الزباله عم بعبوا شقف العالم بغزة، الناس عم تحترق مباشرة على الهواء....
الاف المدنيين اللبنانية منهم مئات الأطفال
معك أو ما معك حق ما حدا ناطر رأيك ضوء أخضر من كل الكون والحليف قبل الخصم
من الاخر#لبنان
بتحبوا عدلكم البلاد يلي بتدخل فيها أمريكا؟
مممممم كل الكوكب، بس كل بلد عنده هامش معين، بس نصير بلد محترم ومش لعبة بايد فلان وعلان، بيصغر الهامش، وبس نحكم العالم بصير فينا نجاوب ونقمع أمريكا، من هلا لوقتها خلينا نشيل بحالنا اولا. ونعرف حدودنا وين صعب هالحكي بس حقيقي#لبنان
— carine salameh (@SalamehCarine) November 15, 2024
بتحبوا عدلكم البلاد يلي بتدخل فيها أمريكا؟
مممممم كل الكوكب، بس كل بلد عنده هامش معين، بس نصير بلد محترم ومش لعبة بايد فلان وعلان، بيصغر الهامش، وبس نحكم العالم بصير فينا نجاوب ونقمع أمريكا، من هلا لوقتها خلينا نشيل بحالنا اولا. ونعرف حدودنا وين صعب هالحكي بس حقيقي#لبنان