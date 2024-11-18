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مع بداية فصل الشتاء... كارولينا دي أوليفيرا: الله يساعد العالم

منوعات
2024-11-18 | 12:00
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مع بداية فصل الشتاء... كارولينا دي أوليفيرا: الله يساعد العالم
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مع بداية فصل الشتاء... كارولينا دي أوليفيرا: الله يساعد العالم

مع بداية فصل الشتاء... كاروالينا دي أوليفيرا: الله يساعد العالم

نشرت الإعلامية كارولينا دي أوليفيرا صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهرت لحظة هطول الأمطار بشكل كثيف اليوم الإثنين في لبنان.

وكتبت دي أوليفيرا: "بدأ فصل الشتاء الله يساعد العالم"، مجددةً تضامنها مع أبناء بلدها في ظل المأساة التي يعيشونها.
 
 

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