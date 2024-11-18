الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مع بداية فصل الشتاء... كارولينا دي أوليفيرا: الله يساعد العالم
منوعات
2024-11-18 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مع بداية فصل الشتاء... كارولينا دي أوليفيرا: الله يساعد العالم
مع بداية فصل الشتاء... كاروالينا دي أوليفيرا: الله يساعد العالم
نشرت الإعلامية كارولينا دي أوليفيرا صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهرت لحظة هطول الأمطار بشكل كثيف اليوم الإثنين في لبنان.
وكتبت دي أوليفيرا: "بدأ فصل الشتاء الله يساعد العالم"، مجددةً تضامنها مع أبناء بلدها في ظل المأساة التي يعيشونها.
منوعات
بداية
الشتاء...
كارولينا
أوليفيرا:
يساعد
العالم
التالي
جويل ماردينيان تجدد الصرخة: نشر الحقيقة أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى
"في الله يتشفع بهالشعب وبهالبلد"… كارين سلامة: وين المجتمع الدولي؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-11-06
مع بداية فصل الشتاء... كارولينا دي أوليفيرا تجدد الصرخة: ساهموا في التبرّع رجاءً
منوعات
2024-11-06
مع بداية فصل الشتاء... كارولينا دي أوليفيرا تجدد الصرخة: ساهموا في التبرّع رجاءً
0
آخر الأخبار
2024-11-12
حزب الله: أوقعنا أكثر من 100 قتيل و1000 جريح من جنود العدو منذ بداية المناورة البرية جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2024-11-12
حزب الله: أوقعنا أكثر من 100 قتيل و1000 جريح من جنود العدو منذ بداية المناورة البرية جنوبي لبنان
0
منوعات
2024-11-11
"بطل شي طبيعي"... كارين سلامة: الله يساعد الناس
منوعات
2024-11-11
"بطل شي طبيعي"... كارين سلامة: الله يساعد الناس
0
منوعات
2024-11-10
"أتوسل إليكم"... كارولينا دي أوليفيرا تناشد: نحن بحاجة للمساعدة
منوعات
2024-11-10
"أتوسل إليكم"... كارولينا دي أوليفيرا تناشد: نحن بحاجة للمساعدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:20
جويل ماردينيان تجدد الصرخة: نشر الحقيقة أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى
منوعات
13:20
جويل ماردينيان تجدد الصرخة: نشر الحقيقة أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى
0
منوعات
2024-11-16
"في الله يتشفع بهالشعب وبهالبلد"… كارين سلامة: وين المجتمع الدولي؟
منوعات
2024-11-16
"في الله يتشفع بهالشعب وبهالبلد"… كارين سلامة: وين المجتمع الدولي؟
0
منوعات
2024-11-16
"الجمعة الجاية طالعين ععاليه"... غنى غندور مستمرة في دعم المتضررين من الحرب
منوعات
2024-11-16
"الجمعة الجاية طالعين ععاليه"... غنى غندور مستمرة في دعم المتضررين من الحرب
0
منوعات
2024-11-16
رغم الحرب... "قمر القندس" العملاق يزيّن سماء بيروت في حدث فلكي نادر (فيديو)
منوعات
2024-11-16
رغم الحرب... "قمر القندس" العملاق يزيّن سماء بيروت في حدث فلكي نادر (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:39
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
07:39
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه
0
خبر عاجل
11:20
غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)
خبر عاجل
11:20
غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)
0
آخر الأخبار
2024-10-05
غارة من مسيرة معادية استهدفت سيارة في زوطر الشرقية واسفرت عن سقوط شهداء
آخر الأخبار
2024-10-05
غارة من مسيرة معادية استهدفت سيارة في زوطر الشرقية واسفرت عن سقوط شهداء
0
خبر عاجل
2024-10-15
أدرعي: القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله
خبر عاجل
2024-10-15
أدرعي: القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
0
أخبار لبنان
08:24
هكذا يبدو المشهد من مار الياس...
أخبار لبنان
08:24
هكذا يبدو المشهد من مار الياس...
0
أخبار لبنان
08:22
لبنان ينتظر وصول هوكشتاين... إليكم آخر التطورات من عين التينة
أخبار لبنان
08:22
لبنان ينتظر وصول هوكشتاين... إليكم آخر التطورات من عين التينة
0
أخبار لبنان
07:25
مرتضى للـLBCI: لبنان المؤسس للامم المتحدة فاليونيسكو معنية بحماية موروثه التراثيّ
أخبار لبنان
07:25
مرتضى للـLBCI: لبنان المؤسس للامم المتحدة فاليونيسكو معنية بحماية موروثه التراثيّ
0
أخبار لبنان
07:21
وزير الصحة يعلن اطلاق برنامج يقدم خدمات الرعاية الصحية في طوارئ المستشفيات
أخبار لبنان
07:21
وزير الصحة يعلن اطلاق برنامج يقدم خدمات الرعاية الصحية في طوارئ المستشفيات
0
أخبار لبنان
06:39
الزميلة جومانا بعلبكي تروي قصة بيتها الذي دمّره الجيش الإسرائيليّ في العديسة
أخبار لبنان
06:39
الزميلة جومانا بعلبكي تروي قصة بيتها الذي دمّره الجيش الإسرائيليّ في العديسة
0
أمن وقضاء
06:17
آخر التفاصيل عن الإستهدافات في صور
أمن وقضاء
06:17
آخر التفاصيل عن الإستهدافات في صور
0
أخبار دولية
06:12
الأنظار تتجه إلى إسرائيل لمعرفة موقفها من ورقة التفاهم... هذه الإحتمالات المطروحة
أخبار دولية
06:12
الأنظار تتجه إلى إسرائيل لمعرفة موقفها من ورقة التفاهم... هذه الإحتمالات المطروحة
0
أخبار لبنان
05:33
رد "حزب الله" ايجابيّ وهوكشتين غدًا في لبنان
أخبار لبنان
05:33
رد "حزب الله" ايجابيّ وهوكشتين غدًا في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:13
وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد
خبر عاجل
14:13
وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد
2
خبر عاجل
06:38
الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:38
الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
15:52
معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني
خبر عاجل
15:52
معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني
4
خبر عاجل
09:32
حزب الله ينعى 4 قضوا شهداء إلى جانب الشهيد محمد عفيف
خبر عاجل
09:32
حزب الله ينعى 4 قضوا شهداء إلى جانب الشهيد محمد عفيف
5
خبر عاجل
13:31
الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله
خبر عاجل
13:31
الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله
6
خبر عاجل
14:07
اذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله
خبر عاجل
14:07
اذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله
7
خبر عاجل
11:20
غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)
خبر عاجل
11:20
غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)
8
خبر عاجل
15:25
اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق
خبر عاجل
15:25
اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More