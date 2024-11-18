جويل ماردينيان تجدد الصرخة: نشر الحقيقة أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى

عادت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان للتفاعل مع الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان وغزة عبر حسابها على انستغرام.

وفي التفاصيل، أعادت ماردينيان نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهرت عدد وأسماء الشهداء الصحفيين في غزة وكتبت: "لقد فقدوا حياتهم حتى نتمكن من رؤية الحقيقة والأهوال".

وأضافت ماردينيان: "لا تدعوا موتهم يذهب سدى"، وتابعت: "يجب أن يتمتع البشر بمستوى عالٍ من التعاطف والدافع لمساعدة المحتاجين".

ولفتت ماردينيان إلى أنه "لقد كانوا أكثر شجاعة منا جميعًا وهم يعلمون أن عملهم خطير للغاية، ولكن لم يتم استهداف الصحفيين أبدًا قبل هذه الحرب".

وختمت: "إن نشر الحقيقة أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى".