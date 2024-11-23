بعد التطورات الأخيرة... كارن وازن تجدد الصرخة: كفى!

تفاعلت مدوّنة الموضة اللبنانية كارن وازن مع التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان عبر حسابها على انستغرام.وأعادت وازن نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة جددت من خلالها دعمها لبلدها وكتبت: "توقفوا! كفى! كفى سفك دماء، كفى عنفا، كفى حسرات، كفى دمارا، كفى جرائم حرب، كفى إرهابا، كفى! لقد سئم الناس!".