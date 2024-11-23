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بعد التطورات الأخيرة... كارن وازن تجدد الصرخة: كفى!

منوعات
2024-11-23 | 14:39
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بعد التطورات الأخيرة... كارن وازن تجدد الصرخة: كفى!
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بعد التطورات الأخيرة... كارن وازن تجدد الصرخة: كفى!

بعد التطورات الأخيرة... كارن وازن تجدد الصرخة: كفى!

تفاعلت مدوّنة الموضة اللبنانية كارن وازن مع التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان عبر حسابها على انستغرام.

وأعادت وازن نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة جددت من خلالها دعمها لبلدها وكتبت: "توقفوا! كفى! كفى سفك دماء، كفى عنفا، كفى حسرات، كفى دمارا، كفى جرائم حرب، كفى إرهابا، كفى! لقد سئم الناس!".
 
 

منوعات

التطورات

الأخيرة...

الصرخة:

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