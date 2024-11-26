هيلدا خليفة تعليقاً على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل: "رح تطلع النتيجة" (صورة)

أعادت مقدمة البرامج الشهيرة هيلدا خليفة، التي عُرفت بتقديمها برنامج "ستار أكاديمي" الذي حصد شهرة واسعة في العالم العربي، مشاركة صورة عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام.

الصورة التي نشرتها هيلدا كانت لتعليق مستخدمة على منشور لإحدى القنوات الإخبارية اللبنانية على منصة X(تويتر سابقًا)، يتحدث عن إعلان الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

في تعليقها على الخبر، أرفقت المستخدمة صورة لهيلدا وقالت: "ما حدا غيرها لازم يعلنو... عم تطلع النتيجة"، في إشارة إلى أجواء إعلان النتائج الشهيرة في "ستار أكاديمي".

هيلدا بدورها ردّت على هذا التعليق بعبارة مؤثرة: "يا ريت بتكون أحلى نتيجة بعلنها بحياتي كلها"، ما أضفى لمسة عاطفية على المزاح.