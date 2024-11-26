على طريقته الخاصة... هكذا دعم الشيف بوراك لبنان وفلسطين (فيديو)

أطلّ الشيف التركي الشهير بوراك على متابعيه عبر إنستغرام بمقطع فيديو جديد، خالف فيه طبيعته المعتادة بعدم الابتسام، في تعبير واضح عن تضامنه مع الشعبين اللبناني والفلسطيني في ظل الحرب المستمرة والعدوان الإسرائيلي عليهما.

في الفيديو، ظهر الشيف وهو يحضّر صينية حلويات، مزج فيها اللونين الأحمر والأخضر ليشكّل علم لبنان، في خطوة رمزية تحمل معاني الدعم والمحبة.

وأرفق بوراك الفيديو بتعليق مختصر ومؤثر: "صلّوا من أجل لبنان وفلسطين"، ما لاقى تفاعلاً واسعًا من متابعيه الذين أشادوا بموقفه الإنساني.