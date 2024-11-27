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ياباني اقتحم أكثر من ألف منزل... لن تصدقوا السبب!
منوعات
2024-11-27 | 07:26
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ياباني اقتحم أكثر من ألف منزل... لن تصدقوا السبب!
أوقفت الشرطة اليابانية رجلا ادعى أنه اقتحم أكثر من ألف منزل من أجل المتعة الشخصية وبدافع "التخلص من التوتر"، على ما أعلن ناطق باسم الشرطة الأربعاء.
وقال الناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن الرجل البالغ 37 عاما أُوقف الاثنين في دازايفو بمنطقة فوكوكا (جنوب) للاشتباه في تعديه على ممتلكات خاصة لموظف مستقل.
وأشار إلى إلقاء القبض على المشتبه به على الطريق أمام المنزل، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبحسب وسائل إعلام يابانية، كان الرجل قد جعل من الاقتحام أسلوب حياة، إذ نقلت صحيفة "ماينيتشي" المحلية عنه قوله إن "اقتحام منازل الآخرين هوايتي، لقد فعلتُ ذلك أكثر من 1000 مرة".
وأضاف "الأمر يثيرني لدرجة أنّ كفّيّ تتعرقان بسبب الخشية من انكشاف أمري... إنها طريقة للتخلص من التوتر"، مقرّا بارتكابه عملية الاقتحام التي أدت إلى توقيفه.
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