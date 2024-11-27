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بعد أن اختفى منذ 25 سنة... سيدة تعثر على شقيقها بطريقة غريبة جدا!

منوعات
2024-11-27 | 08:38
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بعد أن اختفى منذ 25 سنة... سيدة تعثر على شقيقها بطريقة غريبة جدا!
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بعد أن اختفى منذ 25 سنة... سيدة تعثر على شقيقها بطريقة غريبة جدا!

من المقرر أن يجتمع رجل من كاليفورنيا فُقد منذ فترة طويلة قبل 25 عامًا بعائلته بعد أن رأت أخته صورة له في مقال إخباري.

وفي التفاصيل، اختفى الرجل البالغ المجهول الهوية من دويل، كاليفورنيا، في عام 1999 لأسباب غير واضحة.

لأكثر من عقدين من الزمان، لم يسمع أحد بما في ذلك عائلته عن الرجل الذي يبلغ طوله ستة أقدام، والذي يُعتقد الآن أنه في منتصف الستينيات من عمره، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ولكن في 15 نيسان، تم اكتشافه في جنوب لوس أنجلوس وتم نقله إلى مركز سانت فرانسيس الطبي في لينوود.

وبسبب حالته غير اللفظية، لم يتمكن من توصيل اسمه أو أي معلومات عن نفسه إلى مسؤولي المستشفى ومكتب عمدة مقاطعة لاسين.

وخلال الأشهر الستة التالية، لم يتمكن قسم الخدمات الاجتماعية بالمستشفى من الوصول إلى أي أفراد من أسرة المريض.

ونُقل إلى مستشفى آخر في لوس أنجلوس في تموز 2024.

لكن في 22 تشرين الثاني الحالي، أبلغت امرأة نائب الشريف ديريك كينيمور أن المريض هو شقيقها بعد أن رأت صورة له في مقال في صحيفة USA Today في نيسان.

وأبلغت المرأة نائب الشريف ديريك كينيمور أنها تلقت مقالاً من صحيفة USA Today يحتوي على صورة لرجل تعتقد أنه شقيقها المفقود.

واتصل المسؤولون بمحقق من وحدة الأشخاص المفقودين في إدارة شرطة لوس أنجلوس لتأكيد هويته.

ثم حصل المحقق على بصمات أصابع من المريض في مستشفى لوس أنجلوس وأجرى فحصًا.

وأظهرت النتائج أنه كان بالفعل شقيق المرأة الذي أُبلغ عن اختفائه منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
 

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