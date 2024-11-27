وائل عرقجي: الله يحمي لبنان وشعبه

وائل عرقجي: الله يحمي لبنان وشعبه

توجه نجم كرة السلة اللبنانية وائل عرقجي بالدعاء لبلده وشعبه مع انتهاء الحرب في لبنان، آملاً أن يعم السلام فيه بدلاً من الحرب والصراعات.



ونشر عرقجي صورة بخلفية سوداء عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وكتب: "السلام يبدأ في المنزل. يجب علينا أن نشفى كأمة ونجد الحب والوحدة داخل أنفسنا. آمل أن نختار هذا بدلاً من الصراع والكراهية حتى نتمكن من بناء مستقبل يمكننا أن نزدهر فيه. الله يحمي لبنان وشعبه ويرحم كل الشهداء".