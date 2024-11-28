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العثور على متحجرة نادرة لتمساح تعود إلى أكثر من 10 ملايين سنة في البيرو
منوعات
2024-11-28 | 04:53
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العثور على متحجرة نادرة لتمساح تعود إلى أكثر من 10 ملايين سنة في البيرو
عرض علماء متحجرات بيروفيون الأربعاء في ليما، متحجرة نادرة لتمساح بحري صغير يعود تاريخها إلى ما قبل 10 إلى 12 مليون سنة، عُثر عليها في صحراء أوكوكاجي التي تُعد أكبر مقبرة في العالم لمتحجرات العصر الميوسيني.
وقال ماريو غامارا، عالم المتحجرات المتخصص في الفقاريات لدى معهد الجيولوجيا والتعدين والمعادن في ليما، في مؤتمر صحافي "هذه المرة الأولى التي نعثر فيها في البيرو على متحجرة صغيرة من هذا النوع".
وأوضح أنّ هذه القطعة عبارة عن "متحجرة لبيسكوغافياليس"، وهو تمساح غاريال كان موجودا في البيرو قبل 10 إلى 12 مليون سنة"، مشيدا بالحالة الممتازة لحفظها.
ولهذه التماسيح شكل جمجمة وفك يختلف عن تلك الخاصة بالتماسيح الحالية. وقال غامارا "تتميز بخطم طويل ويعتمد نظامها الغذائي على الأسماك بشكل كامل".
وعُثر على المتحجرة التي يبلغ طولها حوالى ثلاثة أمتار، في أواخر عام 2023 في صحراء أوكوكاجي، على بعد حوالى 350 كيلومترا جنوب ليما وحوالى أربعين كيلومترا من المحيط الهادئ.
وقبل نحو ثلاثين عاما، عُثر في هذه الصحراء على أولى مؤشرات وجود متحجرات تعود إلى العصر الميوسيني، أبرزها متحجرات لأسماك قرش عملاقة وحيتان عنبر يصل طولها إلى 20 مترا.
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