بسعر خيالي... حذاء جودي غارلاند الشهير في فيلم "ذي ويزرد اوف أوز" مطروح للبيع ضمن مزاد

يُباع ضمن مزاد يُختتم في كانون الأول، الحذاء الشهير الذي ارتدته جودي غارلاند في فيلم "ذي ويزرد اوف أوز" The Wizard of Oz، وسُرق قبل نحو 20 عاما قبل العثور عليه سنة 2018.



ويحمل حذاء شخصية دوروثي، المغطى بترتر ياقوتي والمزين بعقدة من الأمام، أهمية كبيرة لأنّ الفيلم الذي ظهر فيه هو "من الكلاسيكيات ويحظى بشهرة في مختلف أنحاء العالم"، على ما قالت نيكي هيل، المسؤولة عن المشاريع المميزة لدى دار "هيريتج" للمزادات التي يعرض فرعها في لندن حاليا زوج الأحذية.



وتقدّر الدار سعر الحذاء بما يصل إلى ثلاثة ملايين دولار. وسيُختتم المزاد الذي انطلق عبر الإنترنت، في السابع من كانون الأول في دالاس في الولايات المتحدة.



وأشارت نيكي هيل إلى أنّ دوروثي كانت ترتدي زوج الأحذية هذا "عندما بدأت مغامراتها" و"عندما ضربت بكعبيه لتتمكن من العودة إلى المنزل"، معتبرة أنّه "غرض بالغ الأهمية ضمن القطع التذكارية للفيلم".



ولم تبق سوى أربعة أزواج من تصوير فيلم "ذي ويزرد اوف أوز" (1939) الذي ترك بصماته على أجيال من الأميركيين ومحبي السينما في العالم.



وتبدو قصة هذا الحذاء الذي ملكه جامع الأعمال الفنية نفسه منذ سبعينات القرن العشرين، أشبه بفيلم سينمائي. فهذه القطعة المعروضة في متحف جودي غارلاند في غراند رابيدز في ولاية مينيسوتا، مسقط رأس الممثلة، اختفت بشكل غامض عام 2005.



وعلى الرغم من عرض مكافأة لمَن يعثر على الحذاء ارتفعت مع الوقت لتصل إلى مليون دولار، لم يتمكن مكتب التحقيقات الفدرالي من وضع يده عليه سوى سنة 2018 بعد تحقيق طويل.



وقالت هيل "عُثر على زوج الأحذية في علبة حافظة للطعام تحت الأرض".



واعترف مرتكب السرقة تيري مارتن الذي كان يبلغ نحو 50 سنة وقت الحادثة، بجريمته وأشار إلى أنه سرق الحذاء لاعتقاده أنه مرصع بياقوت حقيقي.



وفي أوائل كانون الثاني، حُكم عليه بالسجن لعام مع وقف التنفيذ.



وطُرحت للبيع قطع أخرى من فيلم "ذي ويزرد اوف أوز"، بينها شعر مستعار استخدمته جودي غارلاند، وملصقات وصور فوتوغرافية، بالإضافة إلى قطع برزت في أفلام أخرى، كلوحة ألعاب خشبية من فيلم "جومانجي" (1995) من بطولة روبن وليامز.