مع عودة موسم البرد والأمطار... هكذا يمكنكم حماية منازلكم من العفن!

مع قدوم فصل الشتاء، يلاحظ البعض ظهور بقع العفن على عتبات النوافذ والجدران والأثاث القريب من هذه الأماكن في منازلهم.وتظهر بقع العفن عادةً نظراً لاصطدام الهواء الدافئ بالأسطح الباردة داخل المنزل، ما يتسبب في تكثيفها من جهو وينتج عنها من جهة اخرى قطرات ماء التي قد تتحول إلى عفن بسبب ارتفاع مستوى الرطوبة.وفي هذا السياق، كشف الخبراء أن النباتات قد تلعب دوراً بارزاً في تقليل مستوى الرطوبة، ما يساعد على حماية المنازل من العفن.وأشار الخبراء إلى أن النباتات مثل زنابق السلام وطائر الجنة بارعة تساعد على حماية المنزل من العفن من خلال وضعها بشكل استراتيجي في أماكن معينة بسبب قدرتها على امتصاص الرطوبة.وتساعد نبتة زنابق السلام أيضاً في تحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق تصفية السموم المحمولة في الهواء والتي يمكن أن تؤدي إلى نمو جراثيم العفن وتنظيف الهواء بشكل طبيعي.