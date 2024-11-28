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رحلة صيد كادت أن تغيّر مسار حياته... ما حصل مع هذا الشاب صادم وهذه قصته!

منوعات
2024-11-28 | 11:20
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رحلة صيد كادت أن تغيّر مسار حياته... ما حصل مع هذا الشاب صادم وهذه قصته!
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رحلة صيد كادت أن تغيّر مسار حياته... ما حصل مع هذا الشاب صادم وهذه قصته!

رحلة صيد كادت أن تغيّر مسار حياته... ما حصل مع هذا الشاب صادم وهذه قصته!

عُثر على شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بعد فقدانه لمدة 50 يوماً في جبال روكي الشمالية الواقعة في كولومبيا البريطانية في كندا.

وفي التفاصيل، ذهب الشاب الذي يُدعى سام بيناستيك في رحلة صيد استمرت 10 أيام في جبال روكي حيث اختفى بشكل مفاجئ.

وتم الإبلاغ عن اختفاء بيناستيك في 19 تشرين الأول الفائت بعد عدم عودته من الرحلة، إلا أن السلطات اضطرت إلى الغاء عمليات البحث بسبب انخفاض درجات الحرارة في المنطقة في أواخر شهر تشرين الأول.

وبعد العثور عليه يوم الثلاثاء الفائت، أخبر بيناستيك رجال الشرطة أنه بقي بداية في سيارته لبضعة أيام قبل انتقاله إلى جانب أحد الأنهار بالقرب من الجبل حيث بقي لمدة أسبوعين تقريباً قبل انتقاله إلى أسفل الوادي.

وشاركت والدته ساندرا كروكر صورة له وهو يبتسم أثناء وجوده في المستشفى على فيسبوك وكتبت: "سام بيناستيك على قيد الحياة، هذا صحيح سوف يتعافى ويحتاج إلى بعض الوقت فقط".

ومن جهته، قال آدم هوكينز، مدير البحث والإنقاذ في برينس جورج، لبي بي سي: "هذه ظروف صعبة للغاية بالنسبة لأي شخص للبقاء على قيد الحياة، خاصة مع محدودية الإمدادات والمعدات والطعام".

وأضاف هوكينز أن "المنطقة التي فُقد فيها تتميز بتضاريس صعبة بما في ذلك التلال المنخفضة والمنحدرات وحتى التضاريس الجليدية".

المصدر

منوعات

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