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"أنا أخوض معركة حياتي"... تجاهلت أعراضها لسنوات لكن ما اكتشفته لاحقاً غيّر حياتها
منوعات
2024-11-29 | 06:25
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"أنا أخوض معركة حياتي"... تجاهلت أعراضها لسنوات لكن ما اكتشفته لاحقاً غيّر حياتها
"أنا أخوض معركة حياتي"... تجاهلت أعراضها لسنوات لكن ما اكتشفته لاحقاً غير حياتها
تجاهلت امرأة كندية الأعراض الجسدية التي عانت منها على مدار عامين، إلا أن ما اكتشفته لاحقاً أصابها بصدمة كبيرة قلبت حياتها.
وفي التفاصيل، عانت تيلور دين روي التي تبلغ من العمر 32 عاماً من أعراض مختلفة في الجسم من التعب الشديد إلى ضيق التنفس والحكة بالإضافة إلى الآلام العشوائية لسنوات عديدة، معتقدةً أنها عادية وغير مقلقة.
ولاحظت دين روي وجود كتلة كبيرة الحجم في عنقها في شهر أيلول الفائت، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى الطبيب لإجراء الاختبارات اللازمة.
وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجرتها دين روي أنها تعاني من سرطان الغدد الليمفاوية "هودجكين" في المرحلة الرابعة.
وقالت دين روي التي تخضع الآن للعلاج: "في اللحظة التي علمت فيها بإصابتي بالسرطان، شعرت أن العالم من حولي قد توقف، كل ما أردته هو أن أكون أفضل نسخة من نفسي وأن أكوّن عائلة فأنا أخوض معركة حياتي".
ولفتت دين روي إلى أنها تلقت الدعم المعنوي والمادي من أفراد عائلتها وبعض الأصدقاء، مضيفةً أنها تشعر بالندم الشديد بسبب إهمالها للأعراض.
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منوعات
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