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برسالة مؤثرة... أميرة ويلز تسلط الضوء على "أهمية الحب في أصعب الأوقات" (صورة)

منوعات
2024-11-30 | 16:00
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برسالة مؤثرة... أميرة ويلز تسلط الضوء على &quot;أهمية الحب في أصعب الأوقات&quot; (صورة)
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برسالة مؤثرة... أميرة ويلز تسلط الضوء على "أهمية الحب في أصعب الأوقات" (صورة)

في لفتة إنسانية عميقة، كتبت أميرة ويلز كيت ميدلتون رسالة مؤثرة إلى ضيوف حفلها السنوي لتراتيل عيد الميلاد، تسلط فيها الضوء على أهمية الحب والدعم خلال أصعب لحظات حياتنا.

جاءت هذه الرسالة في نهاية عام مليء بالتحديات بالنسبة للأميرة البالغة من العمر 42 عامًا، والذي شهد معركتها مع مرض السرطان. وأعربت الأميرة في كلماتها المؤثرة عن كيف يعكس عيد الميلاد "نقاط ضعفنا البشرية"، مشددة على ضرورة أن نعيش بقلوب مفتوحة ونقدم الدعم لمن حولنا من خلال كلمات طيبة، أذن صاغية، أو حتى وجود صامت إلى جانب شخص يحتاج إلينا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تكتب فيها الأميرة رسالة شخصية لضيوف الحفل الذي يقام في دير وستمنستر، والذي يحمل هذا العام شعار: "كم نحتاج إلى بعضنا البعض، خاصة في أصعب الأوقات في حياتنا".

كما أوضح مساعدو الأميرة أن رسالتها هذا العام تهدف إلى إضافة لمسة شخصية إلى الحفل الذي يحمل عنوان "معًا في عيد الميلاد". وجاء في رسالتها: "عيد الميلاد هو أحد أوقات العام المفضلة لدي. يعطينا فرصة للتأمل في قصصنا الخاصة، ولإظهار الحب والدعم لأولئك الذين يحتاجون إلينا".

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