بقيمة تتجاوز 80 مليار دولار... الصين تعلن اكتشاف أكبر احتياطي ذهب في العالم

أعلنت الصين عن اكتشاف ما يُعتقد أنه الأكبر من نوعه في العالم، حيث تم العثور على احتياطي ذهب يقدر بأكثر من ألف طن، بقيمة تتجاوز 83 مليار دولار، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، فقد اكتشف الجيولوجيون من معهد هونان الجيولوجي هذا الكنز الضخم على عمق 12 ميلاً تحت سطح الأرض في مقاطعة بينجيانغ بالصين. ووُجد الاحتياطي داخل حقول الذهب في منطقة "وانغو"، حيث تم الكشف عن أكثر من 40 عرقًا من خام الذهب، وفقًا لتقارير أكاديمية هونان للجيولوجيا.

ووصف معهد هونان الجيولوجي هذا الاكتشاف بأنه "مهم للغاية" لضمان أمن الموارد الطبيعية في البلاد.

ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، فتُعتبر الصين بالفعل أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تسهم بحوالي 10 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي للذهب في عام 2023.

إذا تأكدت التقديرات، فإن هذا الاكتشاف يتجاوز احتياطي منجم "ساوث ديب" في مقاطعة غاوتنغ بجنوب أفريقيا، الذي يُعد حالياً الأكبر عالمياً بحوالي 930 طنًا من الذهب.

يمثل هذا الاكتشاف دفعة كبيرة لقطاع التعدين في الصين، ويعزز موقعها كلاعب رئيسي في سوق الذهب العالمي، ما يدعم أمنها الاقتصادي واحتياطاتها من المعدن النفيس.