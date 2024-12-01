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ارتادته شخصيات بارزة كعمر الشريف وداليدا... صالون للعناية بالأظافر يعكس العصر الذهبي العالمي لمصر (صور)

منوعات
2024-12-01 | 11:20
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ارتادته شخصيات بارزة كعمر الشريف وداليدا... صالون للعناية بالأظافر يعكس العصر الذهبي العالمي لمصر (صور)
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ارتادته شخصيات بارزة كعمر الشريف وداليدا... صالون للعناية بالأظافر يعكس العصر الذهبي العالمي لمصر (صور)

ارتادته شخصيات بارزة كعمر الشريف وداليدا... صالون للعناية بالأظافر يعكس العصر الذهبي العالمي لمصر (صور)

تدير لوسي منذ نحو سبعة عقود أقدم صالون للعناية بالأظافر في القاهرة، ارتادته شخصيات بارزة من أمثال الكاتب الحائز على جائزة نوبل للآداب نجيب محفوظ والنجمة داليدا والممثل عمر الشريف.

يقع الصالون في أحد الأزقة وسط المدينة وتكسر واجهته طابع الحداثة الطاغي بفضل مقاه ومحلات ألبسة ومطاعم وجبات سريعة حيث يختزن المكان إرثًا تاريخيًا يعكس العصر الذهبي العالمي لمصر.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول ليلى عبد الحكيم مختجيان، وهي امرأة أنيقة تبلغ 88 عاما تُلقّب بلوسي، "في هذا المكان، بقي كل تفصيل كما كان عليه قبل 64 سنة".

وتوضح أنها اختارت اسم لوسي لأنها تلقت دراستها في مدرسة فرنسية وكان زبائنها المنتمون إلى طبقة اجتماعية ميسورة يتحدثون الفرنسية. وتظهر على واجهة المحل عبارة "مانوكور بيديكور" أي عناية بأظافر اليدين والرجلين باللغة الفرنسية.

وفي هذا الصالون الذي افتُتح في كانون الاول 1960، بقي كل شيء في حالته الأصلية، من المرايا القديمة إلى طاولات العناية بالأظافر والمغاسل بالإضافة إلى صور لمشاهير ارتادوا المكان، وكأنّ الزمن توقف فيه.

وتقول لوسي، وهي من أصل أرمني، إنّ "الزبائن يطلبون منّا عدم المس بأي تفصيل في الصالون".
 
- محفوظ وداليدا -

كان زبائن لوسي من النخبة الثقافية المصرية وتقول الأخيرة "عندما كان يرتاد نجيب محفوظ الصالون للعناية بأظافره، كان محبّوه ينتظرونه في الخارج للحصول على توقيعه، أما داليا، فكانت دقيقة، وكان محبّوها يحضرون عندما يعلمون أنها في الصالون".

وتوضح لوسي أنّ "عمر الشريف لم يكن يتحدث كثيرا لكنه كان يتمتع بسحر كبير".

وتنتمي لوسي إلى جيل من رواد الأعمال الأرمن الذين ساهموا بشكل كبير في ازدهار المجال التجاري في وسط القاهرة خلال منتصف القرن العشرين.

- تجذّر في التقليد -

تعلمت لوسي العناية بالأظافر عندما كانت مراهقة تحت إشراف ماري، معلمتها في متجر "باتا" الذي لم يعد موجودا حاليا في القاهرة، وبمساعدة زوجها جيمي ومستثمر، حوّلت مطبعة سابقة إلى صالون خلاب.

وترفض لوسي اعتماد التقنيات الجديدة للعناية بالأظافر مثل الأكريليك أو الجل، وعلى مر السنوات، التزمت وفريقها المؤلف من خمسة أشخاص، وجميعهم في السبعينيات، اعتماد التقنيات التقليدية، أي استخدام طلاء الأظافر العادي والمزيلات القائمة على الأسيتون.

ويبث هذا النهج شعورا بالحنين إلى الماضي في نفوس الزبائن ويقول صبري غنيم، وهو صحافي يبلغ 89 عاما ويرتاد الصالون منذ أكثر من 40 عاما، إنّ "هذا الأسلوب الثابت يريحني".

وتقول لوسي بفخر "في كل عام، أُحدّث على اللافتة الخارجية عدد السنين التي واظبنا خلالها على توفير خدمة العناية بالأظافر"، مضيفة "في كانون الأول، سيصبح هذا العدد 65 عاما".
 
 
 

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