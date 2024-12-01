الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الزراعة غير المستدامة وخسارة الغابات تدفعان الأرض إلى "الهاوية"... هذا ما شرحته الأمم المتحدة

منوعات
2024-12-01 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الزراعة غير المستدامة وخسارة الغابات تدفعان الأرض إلى &quot;الهاوية&quot;... هذا ما شرحته الأمم المتحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الزراعة غير المستدامة وخسارة الغابات تدفعان الأرض إلى "الهاوية"... هذا ما شرحته الأمم المتحدة

الزراعة غير المستدامة وخسارة الغابات تدفعان الأرض إلى "الهاوية"... هذا ما شرحته الأمم المتحدة

تهدد الزراعة غير المستدامة وإزالة الغابات قدرة الأرض على الحفاظ على المجتمعات البشرية، بحسب ما حذرت الأمم المتحدة الأحد، عشية انعقاد الدورة الـ16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر "كوب 16".

وقالت مجموعة من العلماء في تقرير إن خسارة الغابات وتدهور التربة يقللان من القدرة على التكيف مع التغير المناخي وخسارة التنوع البيولوجي، مما يدفع العالم إلى "هاوية" خطرة.

ويأتي التقرير قبل انعقاد مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر الذي يُفترض أن تشارك فيه نحو 200 دولة الاثنين في المملكة العربية السعودية.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر حاليا على وجوب استصلاح 1,5 مليار هكتار بحلول نهاية العقد لمكافحة الأزمات بما في ذلك الجفاف المتصاعد.

ومن المتوقع أن يكون الاجتماع أكبر مؤتمر حول الأرض حتى الآن، ويأتي في أعقاب سلسلة من مفاوضات الأمم المتحدة الصعبة بشأن المناخ والتنوع البيولوجي والبلاستيك.

ويسلط التقرير الجديد الضوء على العبء الثقيل الذي تضعه الزراعة على الكوكب ويدعو إلى تصحيح المسار.

فالزراعة تتسبب بـ23% من انبعاثات غازات الدفيئة، و80% من إزالة الغابات، و70% من استخدام المياه العذبة.

وتستخدم الزراعة الصناعية كميات هائلة من المواد الكيميائية الموجودة في الأسمدة والمبيدات الحشرية التي تؤدي إلى إيجاد مناطق ميتة في المجاري المائية، وتضر بالتنوع البيولوجي وتزيد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تعزز الاحترار المناخي.

ويؤدي سوء إدارة المياه إلى استنزاف موارد المياه العذبة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

آخر الأخبار

منوعات

المستدامة

وخسارة

الغابات

تدفعان

الأرض

"الهاوية"...

شرحته

الأمم

المتحدة

LBCI التالي
تحية تقدير للإعلامية هدى شديد ورئيس مجلس إدارة الـ LBCI الشيخ بيار الضاهر... سامي كليب يوجّه لهما رسالة مؤثرة (فيديو)
بقيمة تتجاوز 80 مليار دولار... الصين تعلن اكتشاف أكبر احتياطي ذهب في العالم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-10-19

"جحيم على الأرض"... الأمم المتحدة تحذّر من خطورة الوضع في غزة وقتل الأطفال

LBCI
آخر الأخبار
08:19

الأمم المتحدة: النزاع في سوريا تترتب عنه "عواقب وخيمة" على السلام "الإقليمي والدولي"

LBCI
أخبار دولية
2024-11-27

الأمم المتحدة قلقة بشأن "تصعيد" الحرب في أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-26

الأمم المتحدة ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وترى أنه يتطلب "الكثير من العمل"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:30

في اليونان... مبادرة إنسانية تزدهر من خلال قطف الزيتون في الشوارع وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
11:20

ارتادته شخصيات بارزة كعمر الشريف وداليدا... صالون للعناية بالأظافر يعكس العصر الذهبي العالمي لمصر (صور)

LBCI
منوعات
06:55

تحية تقدير للإعلامية هدى شديد ورئيس مجلس إدارة الـ LBCI الشيخ بيار الضاهر... سامي كليب يوجّه لهما رسالة مؤثرة (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-11-30

بقيمة تتجاوز 80 مليار دولار... الصين تعلن اكتشاف أكبر احتياطي ذهب في العالم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

المعارك مستمرة لليوم الخامس في شمال غربي سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

اسرائيل تقطع المياه عن عشرات آلاف السكان في صور ومحيطها وعملية الصيانة ستستغرق أيام

LBCI
خبر عاجل
2024-11-22

غارة تستهدف الضاحية بعد التحذير الإسرائيلي للإخلاء

LBCI
رأي حر
2015-05-08

زمن المؤخرات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حقيقة وجود مؤشرات لعملية تبادل الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

تداعيات هجمات التنظيمات المسلحة في سوريا تصل أصداؤها الى الداخل الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

ادارة الرياضي بيروت تكرم مسيرة نجمها الراحل في كرة السلة محمد بكري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

تأثير التطورات في سوريا على الملف التركي- السوري...ودور أميركا في ما يجري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

اسرائيل تقطع المياه عن عشرات آلاف السكان في صور ومحيطها وعملية الصيانة ستستغرق أيام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

عملية المعارضة السورية المفاجئة وهدفها تجاه ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

المعارك مستمرة لليوم الخامس في شمال غربي سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

اسرائيل تواصل خروقاتها والجيش اللبناني يقفل مداخل قرى قضاء مرجعيون الامامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

قضية الرهائن تأخذ حيزاً واسعا من الاهتمام في الولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:35

الجيش الإسرائيليّ يعلن قتل مسلحين من “حزب الله” قرب كنيسة جنوبي لبنان

LBCI
حال الطقس
02:50

إستقرار يليه منخفض جوي... هذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
02:57

مصادر أمنية تركية لرويترز: المسلحون الأكراد عملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت وشمال شرق سوريا,وقوات الجيش الوطني السوري قطعت الطريق الرابط بين الرقة وحلب

LBCI
أخبار لبنان
13:25

مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: للعمل على موضوع الرئاسة في لبنان بدقة من دون تسرّع أو بشكل غير مدروس (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:55

ترامب: اخترت مسعد بولس مستشارًا رفيعًا للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط

LBCI
منوعات
06:55

تحية تقدير للإعلامية هدى شديد ورئيس مجلس إدارة الـ LBCI الشيخ بيار الضاهر... سامي كليب يوجّه لهما رسالة مؤثرة (فيديو)

LBCI
فنّ
12:32

بعد تعرّض سيارتها لرصاصة طائشة... عناق مليء بالدموع يجمع نادين الراسي بوالدتها (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
15:53

فايننشال تايمز عن مسؤولين عراقيين توسطوا بمحادثات بين سوريا وتركيا: الأسد رفض التنازل بشدة في شأن قضية اللاجئين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More