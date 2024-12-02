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"مفاجأة كبيرة"... امرأة تعثر على والدها الحقيقي بطريقة غير متوقعة: ما القصة؟
منوعات
2024-12-02 | 09:00
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"مفاجأة كبيرة"... امرأة تعثر على والدها الحقيقي بطريقة غير متوقعة: ما القصة؟
"مفاجأة كبيرة"... امرأة تعثر على والدها الحقيقي بطريقة غير متوقعة: ما القصة؟
اكتشفت امرأة كانت تبحث عن والديها مؤخراً أنها قامت بإضافة والدها الحقيقي كصديق على فيسبوك منذ وقت طويل.
وبدأت المرأة التي تُدعى تامونا موسيريدزي عملية البحث عن والديها في عام 2016 بعد وفاة المرأة التي ربّتها.
وعثرت تامونا على شهادة ميلاد مع اسمها بالإضافة إلى تاريخ ميلاد مختلف عن تاريخ ميلادها وقامت بإنشاء صفحة لها على فيسبوك للبحث عن والديها.
وتلّقت تامونا لاحقاً رسالة من سيدة في ريف جورجيا أخبرتها أن عمتها أخفت حملها في أيلول عام 1984، وهو العام الذي ولدت فيه تامونا تقريباً.
ووافقت المرأة على إجراء اختبار الحمض النووي الذي كشف أن عمّة المرأة هي في الحقيقة والدة تامونا.
ورفضت والدة تامونا الحقيقية الاعتراف بالحقيقة وبدأت بالصراخ بعد اتصال تامونا بها، إلا أنها زودتها بعد أسبوع باسم والدها الحقيقي وهو غورغن خورافا.
وحاولت تامونا تعقب والدها على فيسبوك واكتشفت أنها قامت بإضافته كصديق منذ فترة طويلة على الموقع، ثم تواصلت معه والتقت به.
وعلمت تامونا أن والدتها الحقيقية أخفت موضوع حملها وسافرت إلى مدينة أخرى لإنجاب طفلها في السر بسبب خوفها من إنجاب طفل خارج إطار الزواج.
المصدر
منوعات
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