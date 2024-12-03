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لهذا السبب يحتفل العالم في 3 كانون الأول باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

منوعات
2024-12-03 | 02:00
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لهذا السبب يحتفل العالم في 3 كانون الأول باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة
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لهذا السبب يحتفل العالم في 3 كانون الأول باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

يتم الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في 3 كانون الأول من كل عام لرفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبحث عن أفكار لتزويدهم بحقوقهم وفرصهم المستحقة. 

ويعود تاريخ هذا اليوم إلى عام 1992 عندما تم إعلانه اليوم الخاص بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/3. 

ويتم الاحتفال بهذا اليوم بهدف فهم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وحصولهم على الدعم لضمان حقهم في الكرامة والرفاهية وتكافؤ الفرص.
 
 

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