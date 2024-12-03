بسعر يفوق التقديرات... بيع رسم أنجزه فيرلان لرامبو خلال مزاد باريسي

بيع رسم بورتريه لأرتور رامبو أنجزه شاعر فرنسي آخر هو بول فيرلان في مزاد الاثنين في باريس بمبلغ 585 ألف يورو، وهو سعر أعلى بكثير من التقديرات الأولية، على ما أعلنت دار "دروو" للمزادات.



ويحمل هذا الرسم المنجز بالقلم والحبر البني تاريخ "حزيران 1872"، لكن فيرلان يشير إلى أنه جسّد فيه رامبو المراهق "اعتمادا على الذاكرة"، في مرحلة غير مؤكدة بالتالي.



ويمثل الرسم الشاعر حين كان في سن 17 عاما، بشكل جانبي، بظلّ نحيف وشعر طويل مغطى بقبعة، ويداه في جيوبه، مدخنا الغليون.



كان رامبو وقتها على خلاف، ليس فقط مع عائلته التي كان يفر منها، ولكن أيضا مع عالم الأدب الباريسي الذي دخله في نهاية عام 1871 وأثار في أوساطه الصدمة بسبب ما اعتُبر تجاوزات ارتكبها للأعراف السائدة آنذاك. ولم يحظ حينها بأي دعم سوى من فيرلان.



وأوضح خبير المبيعات أمبرواز أودوان في تصريحات لوكالة فرانس برس قبل المزاد، أنّ "ترابطا بدأ في مصير العاشقَين منذ تلك المرحلة".



في تموز 1872، ذهب الشاعران في رحلة إلى بلجيكا ولندن حيث عاشا ذروة حبهما، قبل أن ينتهى الأمر بإطلاق النار من فيرلان المخمور واليائس على رامبو ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في تموز 1873.



وعلق أودوان في بيان "عودة هذه الصورة المميزة للأدب الفرنسي إلى الظهور لا يمكن إلا أن تثير مثل هذا الحماس".



ولم تكن رحلة هذا الرسم، التي مرت دائما عبر مجموعات خاصة، معروفة حتى اشتراه المدير السابق لأوبرا باريس أوغ غال الذي توفي في أيار الماضي.



وتعتقد دار دروو أن أحد مالكيه الأوائل كان الناشر ليون فانير، الذي نشر أول "قصائد كاملة" لرامبو في عام 1895، بعد وفاته.



وقالت دار دروو إن الرسم "بعد معركة مزايدات طويلة" تجاوزت التقديرات العالية البالغة 200 ألف يورو، "ينضم مجددا إلى مجموعة خاصة".