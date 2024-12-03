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ما حصل مع هذا الطفل صادم: أصيب بكدمة صغيرة في قدمه لكن ما اكتشفه الأطباء لاحقاً قلب حياته!

ما حصل مع هذا الطفل صادم: أصيب بكدمة صغيرة في قدمه لكن ما اكتشفه الأطباء لاحقاً قلب حياته!

اكتشفت إحدى الأمهات اصابة طفلها الذي يبلغ من العمر عامين بسرطان الدم بعد ظهور كدمة على إصبع قدمه. وفي التفاصيل، تعرض الطفل الذي يُدعى زاك لإصابة في إصبع قدمه الصغير في شهر أيار من عام 2022. ولجأت والدته أمينة إلى الصيدلي الذي اعتقد أن الطفل مصاب بكسر في إصبع قدمه ونصحها بالذهاب إلى قسم الطوارئ. واشتبه الأطباء بإصابة إصبع قدم الطفل بعدوى وطلبوا نقله إلى وحدة العناية المركزة، قبل تشخيص إصابته لاحقاً بسرطان الدم الليمفاوي الحاد. وخضع زاك بعد تشخيص إصابته بالمرض للعلاج الكيميائي المكثف يومياً، ما تسبب في تساقط شعره. وما زال زاك البالغ من العمر 4 سنوات حالياً يخضع لثقب قطني يتضمن إدخال ابرة في عموده الفقري بالإضافة إلى العلاج الكيميائي لمرة واحدة شهرياً حتى شهر حزيران من العام 2025. المصدر