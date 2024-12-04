الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"مش كل الناس قدرت ترجع على بيوتها"... كارولينا دي أوليفيرا: هيدا نداء لإلكم لما توقفوا تبرعات
منوعات
2024-12-04 | 08:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"مش كل الناس قدرت ترجع على بيوتها"... كارولينا دي أوليفيرا: هيدا نداء لإلكم لما توقفوا تبرعات
"مش كل الناس قدرت ترجع على بيوتها"... كارولينا دي أوليفيرا: هيدا نداء لإلكم لما توقفوا تبرعات
نشرت الإعلامية كارولينا دي أوليفيرا مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام ناشدت فيه اللبنانيين بعدم التوقف عن إرسال المساعدات والتبرعات خصوصا مع تردي الأحوال الجوية.
وفي التفاصيل، شرحت كارولينا دي أوليفيرا أن العائلات ما زالت بحاجة إلى المساعدة، كما أن وقف إطلاق النار لا يعيد المنازل المدمرة إلى أصحابها، لذلك طلبت الاستمرار في تقديم الدعم للأسر المتضررة من الحرب.
وقالت كارولينا دي أوليفيرا في حديثها: "ما بدنا ننسى إنه هلأ بالهدنة اللي انعملت لـ60 يوم، مش كل الناس قدرت ترجع على بيوتها خاصة بالنبطية وضواحيها، بعدهم بحاجة لإلكم". (...)
وأضافت كارولينا دي أوليفيرا: "هيدا نداء لإلكم لما توقفوا تبرعات (...) إذا بتريدوا لأنه مش كل الناس قدرت ترجع على بيوتها وحاطين شروط على أكثر من 30 ضيعة انه ما يروحوا الناس عليها وهلأ صار كثير برد، فشكرا عكرمكم". (...)
وختمت كارولينا دي أوليفيرا حديثها قائلة: "وبدي إرجع ذكركم إنه مظبوط صار فيه وقف لإطلاق النار ولكن في ناس بعد ما قدرت توصل عالقرى تبعها لأنه اللي ما بيتسموا بعدهم حاطين حظر إنه الناس ما تنزل، فخلونا قد ما نقدر نساعد لأنه المساعدات كثير قلّت... شكرًا".
وكتبت كارولينا دي أوليفيرا رسالة جاء فيها: "الرجاء التبرع ومنشكر كرمكن وإحساسكن بشعبكن الكريم".
آخر الأخبار
منوعات
الناس
بيوتها"...
كارولينا
أوليفيرا:
لإلكم
توقفوا
تبرعات
التالي
اليونسكو تدرج الحنّة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي
في أميركا... خرج لجمع الطرود لكن ما عثر عليه خارج منزله لا يصدّق!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-11-10
"أتوسل إليكم"... كارولينا دي أوليفيرا تناشد: نحن بحاجة للمساعدة
منوعات
2024-11-10
"أتوسل إليكم"... كارولينا دي أوليفيرا تناشد: نحن بحاجة للمساعدة
0
منوعات
2024-11-08
كارولينا دي أوليفيرا في رسالة مؤثرة من جديد... "دعونا نرسم البسمة على وجوه الأطفال"
منوعات
2024-11-08
كارولينا دي أوليفيرا في رسالة مؤثرة من جديد... "دعونا نرسم البسمة على وجوه الأطفال"
0
آخر الأخبار
2024-11-28
سعيد لـ"جدل": لبنان تحرر من الضغط الايراني ولدينا قدرة لتنفيذ القرار 1701 وأصبحنا تحت وصاية دولية
آخر الأخبار
2024-11-28
سعيد لـ"جدل": لبنان تحرر من الضغط الايراني ولدينا قدرة لتنفيذ القرار 1701 وأصبحنا تحت وصاية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-28
مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-28
مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:03
ملف "القندورة والملحفة" الجزائري يدخل قائمة اليونسكو للتراث غير المادي
منوعات
06:03
ملف "القندورة والملحفة" الجزائري يدخل قائمة اليونسكو للتراث غير المادي
0
منوعات
05:23
بعد التطورات الأخيرة... لاجئون لبنانيون يعودون من العراق: "لو بيوتنا مدمرة سنفترش التراب"
منوعات
05:23
بعد التطورات الأخيرة... لاجئون لبنانيون يعودون من العراق: "لو بيوتنا مدمرة سنفترش التراب"
0
منوعات
02:43
اليونسكو تدرج الحنّة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي
منوعات
02:43
اليونسكو تدرج الحنّة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي
0
منوعات
15:30
في أميركا... خرج لجمع الطرود لكن ما عثر عليه خارج منزله لا يصدّق!
منوعات
15:30
في أميركا... خرج لجمع الطرود لكن ما عثر عليه خارج منزله لا يصدّق!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-20
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي ليلا في موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس
آخر الأخبار
2024-11-20
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي ليلا في موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس
0
أخبار لبنان
2024-10-06
مسؤول في حزب الله: إسرائيل لا تسمح بالمضي في البحث عن صفي الدين
أخبار لبنان
2024-10-06
مسؤول في حزب الله: إسرائيل لا تسمح بالمضي في البحث عن صفي الدين
0
أخبار دولية
2024-11-06
مشاهد من استهداف مستوطنة أفيفيم (فيديو)
أخبار دولية
2024-11-06
مشاهد من استهداف مستوطنة أفيفيم (فيديو)
0
فنّ
2024-10-11
زياد برجي يوجّه رسالة شكر للدول العربية... وهذا ما قاله
فنّ
2024-10-11
زياد برجي يوجّه رسالة شكر للدول العربية... وهذا ما قاله
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:29
فادي الحسن للـLBCI: بدأنا نشهد ارتفاعا بعدد الركاب القادمين الى بيروت
اقتصاد
09:29
فادي الحسن للـLBCI: بدأنا نشهد ارتفاعا بعدد الركاب القادمين الى بيروت
0
أخبار لبنان
06:58
بوصعب: جلسة انتخاب رئيس قائمة بتاريخها وستبقى قائمة حتى خروج الدخان الابيض
أخبار لبنان
06:58
بوصعب: جلسة انتخاب رئيس قائمة بتاريخها وستبقى قائمة حتى خروج الدخان الابيض
0
أخبار دولية
06:54
زاخاروفا: التصعيد الأخير في سوريا لا يخلو من "الأثر الأوكراني"
أخبار دولية
06:54
زاخاروفا: التصعيد الأخير في سوريا لا يخلو من "الأثر الأوكراني"
0
أخبار دولية
06:49
الملك تشارلز يستقبل أمير قطر في مستهل زيارة رسمية
أخبار دولية
06:49
الملك تشارلز يستقبل أمير قطر في مستهل زيارة رسمية
0
أخبار لبنان
06:33
الابيض قدّم حصيلة محدثة شبه نهائية للعدوان الاسرائيلي: 4047 شهيدًا و16638 جريحًا
أخبار لبنان
06:33
الابيض قدّم حصيلة محدثة شبه نهائية للعدوان الاسرائيلي: 4047 شهيدًا و16638 جريحًا
0
أخبار دولية
06:22
حرص غربي على احترام وقف النار...والخروقات "مستمرّة"
أخبار دولية
06:22
حرص غربي على احترام وقف النار...والخروقات "مستمرّة"
0
أخبار لبنان
04:44
إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
04:44
إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اعلان الاحكام العرفية صعد الاوضاع في كوريا الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اعلان الاحكام العرفية صعد الاوضاع في كوريا الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
13:54
معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:33
آمال شحادة: إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت وإسرائيل تواصلت مع واشنطن لتبلغها بالرد وجرى تواصل بين بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وطلب بلينكن عدم الرد على بيروت
خبر عاجل
04:33
آمال شحادة: إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت وإسرائيل تواصلت مع واشنطن لتبلغها بالرد وجرى تواصل بين بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وطلب بلينكن عدم الرد على بيروت
2
أخبار لبنان
01:40
أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا!
أخبار لبنان
01:40
أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا!
3
أخبار لبنان
12:36
رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان
أخبار لبنان
12:36
رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان
4
تقارير نشرة الاخبار
13:54
معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
13:54
معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد
5
أخبار لبنان
03:53
مسعد بولس: اتفاق وقف اطلاق النار شامل ويغطي كل النقاط الضرورية... ويجب عدم التسرع بانتخاب رئيس بشكل عشوائي
أخبار لبنان
03:53
مسعد بولس: اتفاق وقف اطلاق النار شامل ويغطي كل النقاط الضرورية... ويجب عدم التسرع بانتخاب رئيس بشكل عشوائي
6
علوم وتكنولوجيا
11:00
كويكب صغير يصطدم بغلاف الأرض في غضون ساعات قليلة... هل نحن في خطر؟
علوم وتكنولوجيا
11:00
كويكب صغير يصطدم بغلاف الأرض في غضون ساعات قليلة... هل نحن في خطر؟
7
خبر عاجل
07:01
بو صعب: جلسة انتخاب رئيس للجمهورية قائمة بتاريخها (9 كانون الثاني) والجلسة ستبقى قائمة حتى خروج الدخان الأبيض وانتخاب رئيس للجمهورية
خبر عاجل
07:01
بو صعب: جلسة انتخاب رئيس للجمهورية قائمة بتاريخها (9 كانون الثاني) والجلسة ستبقى قائمة حتى خروج الدخان الأبيض وانتخاب رئيس للجمهورية
8
حال الطقس
02:13
الطقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
02:13
الطقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More