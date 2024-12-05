أوكسفورد تختار كلمتها لعام 2024... تعكس ظاهرة اجتماعية حديثة!

بعد تصويت عام شارك فيه أكثر من 37 ألف شخص، أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية عن اختيار "تعفن العقل" ككلمة العام من أكسفورد لعام 2024.

ولاحظ خبراء اللغة أن مصطلح "تعفن العقل" اكتسب شهرة كبيرة هذا العام للتعبير عن المخاوف من التأثير السلبي للاستهلاك المفرط للمحتوى الإلكتروني منخفض الجودة، خصوصًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد ارتفعت نسبة استخدام المصطلح بنسبة 230 في المئة بين عامي 2023 و2024.

ويعود أول استخدام موثق لـ"تعفن العقل" إلى عام 1854 في كتاب "والدن" للمؤلف هنري ديفيد ثورو، الذي وصف فيه تجربته في العيش ببساطة في أحضان الطبيعة.

كما تضمنت قائمة الترشيحات النهائية ست كلمات عكست مزاج وتوجهات المحادثات المجتمعية خلال العام. وبعد أسبوعين من التصويت العام والنقاشات الواسعة، قرر خبراء أكسفورد بالتعاون مع بيانات اللغة اختيار "تعفن العقل" ككلمة العام لعام 2024.