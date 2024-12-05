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الملك تشارلز يرحّب بأمير قطر باللغة العربية خلال مأدبة عشاء رسمية (فيديو)

منوعات
2024-12-05 | 10:14
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الملك تشارلز يرحّب بأمير قطر باللغة العربية خلال مأدبة عشاء رسمية (فيديو)
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الملك تشارلز يرحّب بأمير قطر باللغة العربية خلال مأدبة عشاء رسمية (فيديو)

استضاف الملك تشارلز ليل الثلاثاء مأدبة عشاء رسمية فاخرة في قصر باكنغهام بمناسبة زيارة دولة قطر، حيث رحّب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخة جواهر بنت حمد في زيارة دولة تمتد ليومين.

وفي كلمته خلال المأدبة، التي حضرها 150 ضيفًا من بينهم شخصيات بارزة مثل ديفيد وفيكتوريا بيكهام، أشاد الملك تشارلز بالعلاقات "العميقة، الشخصية والتاريخية" التي تربط المملكة المتحدة وقطر. وتناول في كلمته التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التغير المناخي، العلوم والتكنولوجيا، التعليم، والدفاع.

وبدأ الملك خطابه بتحية باللغة العربية قائلاً: "السلام عليكم"، مشيرًا إلى عمق الاحترام المتبادل بين البلدين. ووصف زيارة الأمير بأنها "عودة إلى الوطن"، حيث استذكر السنوات التي قضاها الأمير في الدراسة بالمملكة المتحدة، بما في ذلك دراسته في مدارس شيربورن وهارو والأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست.

وقال الملك: "يسعدني هذا المساء أن نحتفي بتجديد صداقتنا الدائمة"، وأضاف بالعربية: "مرحبًا بعودتكم إلى المملكة المتحدة، وطنكم الثاني."

وتحدث الملك عن "العلاقة المميزة" التي تجمع البلدين، والتي وصفها بأنها "مبنية على الاحترام المتبادل وصمدت أمام اختبار الزمن". كما أثنى على جهود الأمير في الوساطة لتحقيق السلام خلال العام الماضي، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة لالتزام قطر ببناء عالم تسوده العدالة والسلام.

وفيما يتعلق بالتحديات البيئية، أعرب الملك عن ارتياحه لتعاون الحكومتين في مواجهة قضايا التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، مؤكدًا أهمية هذا العمل المشترك في تحقيق مستقبل أفضل.


 

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