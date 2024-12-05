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سيدة لبنانية يبرز اسمها ضمن قائمة 100 امرأة مؤثرة عالميا لعام 2024... من هي؟ (صورة)

منوعات
2024-12-05 | 10:44
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سيدة لبنانية يبرز اسمها ضمن قائمة 100 امرأة مؤثرة عالميا لعام 2024... من هي؟ (صورة)
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سيدة لبنانية يبرز اسمها ضمن قائمة 100 امرأة مؤثرة عالميا لعام 2024... من هي؟ (صورة)

أعلنت "بي بي سي" عن قائمتها السنوية التي تضم 100 امرأة من الشخصيات الملهمة والمؤثرة عالميًا لعام 2024، والتي احتفت بإنجازات نساء من مختلف المجالات والتحديات.

وتضمنت القائمة هذا العام أسماء بارزة من العالم العربي، من بينهن: الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد، والصحفية بليستيا العقاد، والمصورة الصحفية كريستينا عاصي، والممثلة الشهيرة هند صبري.

وتأتي القائمة هذا العام لتبرز قدرة النساء على التكيف والصمود في مواجهة الأزمات الإنسانية والصراعات في مناطق مثل غزة ولبنان والسودان، إلى جانب تميزهن في مجالات الإبداع والابتكار، من تصميم الأزياء إلى الطب وريادة الأعمال.

وتسلط الضوء أيضًا على الجهود العالمية لمواجهة أزمة التغير المناخي، مع التركيز على النساء اللواتي يقودن جهود التكيف والتخفيف من آثاره في مجتمعاتهن.

ومن بين الأسماء البارزة في القائمة، يبرز اسم اللبنانية "كريستينا عاصي" كصوت يعكس معاناة الصحفيين.

كريستينا عاصي، المصورة الصحفية اللبنانية، نشأت في تسعينيات القرن الماضي في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تلت الحرب الأهلية اللبنانية. هذا الواقع المرير أشعل شغفها بتوثيق الصراعات ونقل القصص التي غالبًا ما تبقى في الظل.

في تشرين الأول من عام 2023، واجهت كريستينا تجربة مأساوية غيّرت حياتها عندما أصيبت بجروح خطيرة نتيجة غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. أسفرت الغارة عن مقتل الصحفي عصام عبد الله وإصابة خمسة من زملائها، بينما فقدت كريستينا ساقها لاحقًا نتيجة تلك الإصابة.

رغم مأساتها، لم تتراجع كريستينا عن التزامها بقضيتها، بل زادت إصرارًا على الدفاع عن سلامة الصحفيين حول العالم. وكمبادرة رمزية، خصصت مشاركتها في حمل شعلة أولمبياد باريس 2024 لتكريم زملائها الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم المهني.

منوعات

بي بي سي

قائمة

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