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مع اقتراب عيد الميلاد... صورة واضحة تكشف للمرة الأولى عن وجه القديس نيكولاس
منوعات
2024-12-05 | 14:07
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مع اقتراب عيد الميلاد... صورة واضحة تكشف للمرة الأولى عن وجه القديس نيكولاس
مع اقتراب عيد الميلاد... صورة واضحة تكشف للمرة الأولى عن وجه القديس نيكولاس
تمكّن العلماء للمرة الأولى من تجسيد الوجه الحقيقي للقديس نيكولاس الذي ألهمت شهرته في تقديم الهدايا ظهور شخصية "سانتا كلوز" الهولندية الشعبية، والتي انتقلت فيما بعد إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من هذه الشهرة الواسعة، إلا أنه لم يكن لوجه القديس نيكولاس أي صورة حقيقية، حيث يعود تاريخ معظم تماثيل "القديس نيكولاس العجوز" إلى قرون بعد وفاته في عام 343 م.
وفي هذا السياق، أصبحت رؤية وجه القديس نيكولاس ممكنة للمرة الأولى منذ أيام الإمبراطورية الرومانية، بعد أن أعاد الخبراء تصوّر ملامحه باستخدام جمجمته.
وشرح كل من المؤلف الرئيسي للدراسة، السيد مورايس، والمؤلف المشارك والخبير في حياة القديسين، خوسيه لويس ليرا، أن القديس كان أسقفًا عاش في القرون الأولى للمسيحية وكان لديه الشجاعة للدفاع عن تعاليم يسوع المسيح حيث تحدى الإمبراطور الروماني.
ولإنشاء الوجه، استخدم السيد مورايس وفريقه البيانات التي جمعها لويجي مارتينو في الخمسينيات، بإذن من مركز نيكولاياني للدراسات، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وقام الفريق في البداية بإعادة بناء الجمجمة بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام هذه البيانات، وتتبّع شكل الوجه باستخدام الإسقاطات الإحصائية وتم ضبط التصوير المقطعي لرأس الشخص الحي لتتطابق جمجمة المتبرع الافتراضي مع جمجمة القديس.
ومع ذلك، فإن بقايا القديس كشفت عن أكثر من مجرد تصوّر وجهه حيث قال السيد مورايس: "يبدو أنه عانى من التهاب المفاصل المزمن الشديد في العمود الفقري والحوض والصداع المتكرر، كما أن نظامه الغذائي كان نباتيًا على الأغلب".
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