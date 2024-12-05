بعد انتقاله للعيش في كندا... أستاذ يعتمد التدريس عن بُعد لطلابه في غزة

بعد انتقاله للعيش في كندا... أستاذ يعتمد التدريس عن بُعد لطلابه في غزة

يرنّ منبّه الأستاذ في أحد جامعات تورنتو أحمد أبو شعبان عند الساعة 3 صباحا، موعد بدء الدروس التي يوفرها عن بُعد لطلابه في غزة، ما يعبّر عن التزامه حيالهم، وكذلك عن شعوره بالذنب.



وفي التفاصيل، نجح أبو شعبان في مغادرة قطاع غزة بعد أيام قليلة من 7 تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب، ورغم بعده عنهم آلاف الكيلومترات، لا يريد ولا يستطيع أن ينسى طلابه المحاصرين في القطاع، إذ يكرّس نفسه لمَن لم يقتل منهم ويرغب في مواصلة التعليم وتحدي الصعوبات القائمة.



ويقول الرجل الخمسيني لوكالة فرانس برس "أشعر بالذنب لأنني رحلت، فكأننا تخلّينا عن بلدنا وشعبنا ومؤسساتنا".



وانتقل أحمد أبو شعبان، عميد كلية الزراعة والطب البيطري التابعة لجامعة الأزهر التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية، إلى مصر بعد وقت قصير من اندلاع الحرب وبفضل معارفه في كندا، انضمّ إلى جامعة يورك في تورونتو، حيث يعمل حاليا كأستاذ زائر في كلية التغير البيئي والمُدني.

داخل مكتبه ذي الرفوف الفارغة والجدران شبه الخالية في شمال تورونتو، يؤكد أبو شعبان رغبته في "البعث برسالة واضحة جدا للعالم أجمع"، ويتابع "لقد دمروا بنيتنا التحتية ومبانينا... لكننا لا نزال على قيد الحياة ومستمرين".



يمثل عدد الطلاب الذين ما زالوا مسجلين في جامعة الأزهر دليلا على صمود الفلسطينيين. فقبل الحرب، كانت الكلية تضم 14 ألف طالب، بينما بلغ عدد المسجلين في بداية العام 10 آلاف شخص، ولم يكن يتوقّع أبو شعبان أن يتسجل أكثر من ألف طالب.



ويقول أبو شعبان "هذا جنون!"، مضيفا "يعيشون في خيمة من دون كهرباء وانترنت وأي شيء، لكنّهم يواصلون اجتياز مسافة 5 كيلومترات مشيا حتى يحصلوا على الانترنت ويتلقّوا الدروس. ويخاطرون أحيانا بحياتهم من أجل ذلك".



وقال أبو شعبان إن برنامج التدريس مرن ويأخذ في الاعتبار الصعوبات المتعلقة بالانترنت حيث يشاهد الطلاب المحاضرات وينجزون واجباتهم المنزلية عندما تكون شبكة الانترنت مُتاحة لهم.



كما أن الظروف محبطة جدا، ويقول الأستاذ "نشعر أحيانا وكأنّ الطلاب ينظرون إلينا وكأننا نستطيع القيام بأشياء غير ممكنة"، لكنّ الرجل يؤكد أنّه يتفهم إحباطاتهم.



ويضيف أبو شعبان الذي يسجّل دروسه في المساء وعطلات نهاية الأسبوع لإرسالها إلى الطلاب ويعمل في توقيتين زمنيين "أحاول أن أقدّم لهم كل ما أستطيع من دعم" وعندما يشعر بـ"التوتر" بسبب جدول أعماله الكثيف، يتذكر نعمة العيش في بلد مسالم ويفكر في طلابه الذين قُتلوا.



ويشير تحديدا إلى 5 طلاب هندسة قضوا عندما كانوا مجتمعين للعمل على واجب منزلي في مكان تتوافر فيه شبكة الإنترنت.



ويتذكّر أبو شعبان أيضا "الطالب المتفوّق" بلال العيش الذي تلقى منحة للدراسة في ألمانيا أو الولايات المتحدة مباشرة قبل اندلاع الحرب ولكن إعلان مقتله في بداية الصراع شكل صدمة له قائلا "شعرت وكأنهم يقتلون المستقبل".