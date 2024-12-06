بمناسبة عيد الميلاد... الأميرة كيت ترعى حفل ترانيم في كاتدرائية وستمنستر

بمناسبة عيد الميلاد... الأميرة كيت ترعى حفل ترانيم في كاتدرائية وستمنستر

ترعى الأميرة كيت الجمعة حفلة ترانيم لمناسبة عيد الميلاد في كاتدرائية وستمنستر، مختتمة سنة كانت صعبة لها بسبب إصابتها بالسرطان، وترمي أميرة ويلز من خلال هذا الحدث إلى توجيه تحية لجميع "الأشخاص الذين مروا بفترات عصيبة".



ومن المتوقع حضور نحو 1600 شخص حفلة الترانيم في لندن، والتي ستُبث عبر قناة "آي تي في 1" ليلة عيد الميلاد.



وأوضح قصر كنسينغتون في بيان أنّ "حفلة هذا العام تشكل مناسبة للتأمّل في أهمية الحب والتعاطف، ومدى حاجتنا إلى بعضنا البعض، خصوصا في أصعب مراحل حياتنا".



ومنذ الإعلان عن إنهاء علاجها الكيميائي في أيلول، عادت أميرة ويلز تدريجيا إلى مهامها الرسمية، وحضرت الاحتفالات العسكرية في تشرين الثاني بالإضافة إلى مراسم استقبال أمير قطر في المملكة المتحدة هذا الأسبوع.



وتتضمن قائمة المدعوين إلى حفلة الترانيم أفرادا من العائلة الملكية وعددا من المشاهير وكذلك متطوعين وأشخاصا "مروا بأوقات عصيبة في هذا العام".



وسيلقي الأمير وليام، زوج كيت ووريث العرش، كلمة محضرة تتمحور على الحب والتعاطف، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وسيتلقى جميع الضيوف رسالة من أميرة ويلز، تسلط فيها الضوء على "مدى حاجتنا بعضنا إلى بعض على الرغم من اختلافاتنا".