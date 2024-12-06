بعد 14 عامًا من البحث... أسرة مصرية تستعيد طفلها المفقود

استعادت أسرة مصرية طفلها أحمد فارس، الذي اختفى منذ 14 عامًا، بفضل مبادرة أهلية للبحث عن الأطفال المفقودين.

اختفى أحمد في عام 2011 أثناء لعبه بالقرب من منزله، ولم تنجح محاولات الأسرة وأهالي المنطقة في العثور عليه. وبعد سنوات، وجد أحمد نفسه في دار رعاية، ثم سافر من مصر إلى ليبيا بحثًا عن عمل.

خلال السنوات التي تلت اختفاء أحمد، لم يتوقف والده عن البحث عنه. فقد سافر من القاهرة إلى محافظة السويس حيث توجد دار رعاية كبيرة، على أمل العثور عليه، لكنه لم يجد جديدًا. لجأ بعدها إلى طريقة أخرى، حيث قام بلصق صور نجله على عربات النقل والحافلات في جميع أنحاء مصر، على أمل أن يتعرف عليه أحد.

رامي الجمل، أحد القائمين على مبادرة "الأطفال المفقودين"، أكد أن أحمد تم إدخاله دار رعاية واستخراج شهادة ميلاد افتراضية له، لكن لم يكن هناك بحث فعال عنه حتى عام 2015، حين نشر والده منشورًا على فيسبوك يبحث فيه عن ابنه.

وعثرت المبادرة في 2023 على المنشور، واستخدمت تقنية التعرف على الوجوه لتأكيد هوية أحمد، الذي كان في ليبيا. بعد عودته إلى مصر، التقى بعائلته في لحظة مؤثرة من الفرح.