بعد أربع سنوات من الغياب... أقدم طائر بري في العالم يضع بيضة في سن 74 عامًا (صورة)

قال مسؤولون في الحياة البرية الأميركية إن أقدم طائر بري معروف في العالم، طائر القطرس ليسان المسمى "ويسدوم"، قد وضع بيضته الستين في سن 74 عامًا تقريبًا، وهي الأولى منذ أربع سنوات.

وأعلنت هيئة الأسماك والحياة البرية الأميركية في منطقة المحيط الهادئ أن الطائر، الذي يعد من أقدم الطيور البحرية في العالم، عاد إلى محمية ميدواي أتول الوطنية للحياة البرية في الطرف الشمالي الغربي من أرخبيل هاواي لوضع البيضة، ما يثبت قدرته على الاستمرار في التكاثر رغم تقدمه في السن.

منذ عام 2006، اعتاد طائر القطرس ليسان على العودة إلى الجزيرة المرجانية مع شريكته "أكيكاماي" لوضع البيض وتفقيسه. وعلى الرغم من أن الطائر يتزاوج مدى الحياة ويضع بيضة واحدة سنويًا، فإن "أكيكاماي" لم تُشاهد في السنوات الأخيرة، ما دفع "ويسدوم" للتفاعل مع ذكر آخر عند عودته الأسبوع الماضي.

قال جوناثان بليسنر، عالم الأحياء المشرف على الحياة البرية في محمية ميدواي أتول: "نحن متفائلون بأن البيضة سوف تفقس". وأضاف أن ملايين الطيور البحرية تعود سنويًا إلى هذه المحمية لتتعشش وتربي صغارها.

يتبادل الوالدان في طيور القطرس مهمة احتضان البيضة لمدة تقارب السبعة أشهر، وعندما يفقس البيض، تطير الكتاكيت إلى البحر بعد نحو خمسة إلى ستة أشهر. وتعيش هذه الطيور معظم حياتها في السماء، حيث تتغذى على الأسماك وبيض الحبار.

ويُذكر أن "ويسدوم" تم رصده لأول مرة في عام 1956 عندما كان بالغًا، وقد نجح في تربية ما يصل إلى 30 كتكوتًا. ورغم أن العمر المتوقع لطائر القطرس ليسان يبلغ 68 عامًا، إلا أن "ويسدوم" يواصل إثارة الإعجاب بعمره المديد وعطائه.