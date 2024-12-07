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في مشهد مرعب... ثعبان ضخم يسبح في مياه الفيضانات في تايلاند بعد "التهامه كلبا"! (فيديو)

منوعات
2024-12-07 | 15:13
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في مشهد مرعب... ثعبان ضخم يسبح في مياه الفيضانات في تايلاند بعد &quot;التهامه كلبا&quot;! (فيديو)
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في مشهد مرعب... ثعبان ضخم يسبح في مياه الفيضانات في تايلاند بعد "التهامه كلبا"! (فيديو)

تم رصد وحش يبلغ طوله 20 قدمًا يسبح على طول الطريق بعد "التهم كلبا"، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وشوهد الوحش، في مشهد مرعب، وهو يتلوى ضد التيار في مياه الفيضانات العميقة في تايلاند مع بطن منتفخ ضخم يطفو فوق الماء.

ويظهر الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الثعبان الضخم وهو يتأرجح على سطح مياه الفيضانات الموحلة، مع اهتزاز القمامة والحطام.

وظهر انتفاخ كبير جدًا على طول جسمه، لكن الرأس الضخم كان مغمورا وبعيدا عن الأنظار.


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