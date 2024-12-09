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تشارلز الثالث محور وثائقي يروي لحظات بارزة خلال مراسم تتويجه... إليكم التفاصيل

منوعات
2024-12-09 | 18:06
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تشارلز الثالث محور وثائقي يروي لحظات بارزة خلال مراسم تتويجه... إليكم التفاصيل
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تشارلز الثالث محور وثائقي يروي لحظات بارزة خلال مراسم تتويجه... إليكم التفاصيل

تشارلز الثالث محور وثائقي يروي لحظات بارزة خلال مراسم تتويجه... إليكم التفاصيل

عبّر الملك تشارلز الثالث في فيلم وثائقي يُعرض قريبا عن مخاوف انتابته أثناء تتويجه في أيار 2023 من أن "يهتز" تاج القديس إدوارد، الذي يزن أكثر من كيلوغرامين، بمجرد وضعه على رأسه.

هذا التاج مصنوع من الذهب الخالص ومرصّع بأحجار شبه كريمة، وهو قطعة مركزية من جواهر التاج الملكي البريطاني صُنع في القرن السابع عشر، ويُستخدم فقط في مراسم التتويج.

وقد وُضع التاج لآخر مرة قبل ذلك سنة 1953 من جانب والدة تشارلز الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في أيلول 2022.

وفي فيلم وثائقي سيُبث خلال إجازة الميلاد في كندا، يصف تشارلز الثالث البالغ 76 عاما هذا التاج بأنه ثقيل وطويل، موضحا أنه تدرب على طريقة وضعه قبل التتويج.

ويقول الملك "انتابني شعور طفيف بالقلق من إمكان اهتزازه"، إذ يتعين عند وضعه "النظر إلى الأمام مباشرة"، بحسب ما ورد في الفيلم الوثائقي "كورونيشن غيرلز" الذي يتمحور حول نساء كنديات تمت دعوتهنّ لحضور تتويج إليزابيث الثانية.

ويوضح الملك أنه يتذكر هذا الحدث "جيدا"، رغم أن عمره كان 4 سنوات فقط في ذلك الوقت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويقول "لقد شرحت لي جدتي الأمور" ويستذكر تشارلز والدته خلال تدرّبها قبل المراسم على وضع التاج، قائلا "كانت والدتي تأتي في وقت استحمامي وهي تضع التاج".

وسيُبث الوثائقي في 26 كانون الأول على قناة "WNED PBS" في كندا، ثم في العام المقبل في بلدان أخرى.

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