الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ثلاثة أرباع أراضي العالم باتت "جافة بشكل دائم"... هذا ما حذّرت منه الأمم المتحدة

منوعات
2024-12-09 | 11:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ثلاثة أرباع أراضي العالم باتت &quot;جافة بشكل دائم&quot;... هذا ما حذّرت منه الأمم المتحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ثلاثة أرباع أراضي العالم باتت "جافة بشكل دائم"... هذا ما حذّرت منه الأمم المتحدة

ثلاثة أرباع أراضي العالم باتت "جافة بشكل دائم"... هذا ما حذّرت منه الأمم المتحدة

بات ما يزيد قليلاً عن 75 بالمئة من أراضي العالم "أكثر جفافاً بشكل دائم" على مدى العقود الثلاثة الفائتة، وفق تقرير تدعمه الأمم المتحدة صدر الإثنين تزامنا مع مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" في السعودية.

وصارت الأراضي الجافة الآن تغطي 40% من مساحة اليابسة على الأرض، باستثناء القارة القطبية الجنوبية "انتاركتيتكا"، حسبما خلصت دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، محذّرة من أنّ هذا التحول يمكن أن يؤثر على ما يصل إلى خمسة مليارات شخص بحلول عام 2100.

وأظهر التقرير، الذي يشير إلى "تهديد وجودي" تفرضه مسارات يتعذر تغيير اتجاهها، أن الأراضي الجافة، المناطق التي تصعب زراعتها، زادت بمقدار 4,3 مليون كلم مربع بين عامي 1990 و2020، وهي مساحة تعادل ثلث مساحة الهند.

وجاء التحذير خلال اجتماع مؤتمر كوب 16 الذي بدأ الأسبوع الماضي في الرياض ويستمر 12 يوما بهدف حماية الأراضي واستعادتها والاستجابة للجفاف في ظل تغير المناخ المستمر.

ويحذر التقرير من أن القحط، وهو نقص مزمن في المياه، يمتد الآن على 40,6٪ من كتلة اليابسة على الأرض، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، مقابل 37,5٪ قبل 30 عاما.

كما يحذر من أن المناطق الأكثر تضررا تشمل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط وجنوب إفريقيا وجنوب أستراليا وبعض مناطق آسيا وأميركا اللاتينية.

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو "على عكس الجفاف - فترات مؤقتة من انخفاض هطول الأمطار - يمثل القحط تحولاً دائمًا لا هوادة فيه".

وأضاف أن "المناطق المناخية الأكثر جفافًا التي تؤثر الآن على أراضٍ شاسعة في جميع أنحاء العالم لن تعود إلى ما كانت عليه، وهذا التغيير يعيد تعريف الحياة على الأرض"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف التقرير أن التغييرات تعزى إلى حد كبير إلى الاحتباس الحراري العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتي تغير هطول الأمطار وتزيد من نسب التبخر.

وقال بارون أور، كبير العلماء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "للمرة الأولى، تحذر هيئة علمية تابعة للأمم المتحدة من أن حرق الوقود الأحفوري يسبب جفافا دائما في معظم أنحاء العالم" وأضاف أن الأمر قد يؤدي إلى "تأثيرات كارثية محتملة تؤثر على الوصول إلى المياه والتي قد تقرب الناس والطبيعة أكثر من نقاط التحول الكارثية".

وتشمل آثار نقص المياه المزمن تدهور التربة وانهيار النظام البيئي وانعدام الأمن الغذائي والهجرة القسرية، وفقًا للعلماء.

وبحسب التقرير، يعيش بالفعل 2,3 مليار شخص في مناطق جافة تتوسع، مع توقعات تشير إلى "أسوأ سيناريو" يتمثل في عيش 5 مليارات شخص في هذه الظروف مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ولمواجهة هذا الاتجاه، حث العلماء الأعضاء على "دمج مقاييس القحط في أنظمة مراقبة الجفاف الحالية"، وتحسين إدارة التربة والمياه، و"بناء القدرة على الصمود في المجتمعات الأكثر ضعفا".

آخر الأخبار

منوعات

أرباع

أراضي

العالم

"جافة

دائم"...

حذّرت

الأمم

المتحدة

LBCI التالي
2024 أول عام يتخطى فيه معدل الاحترار عتبة 1,5 درجة مئوية
في مشهد مرعب... ثعبان ضخم يسبح في مياه الفيضانات في تايلاند بعد "التهامه كلبا"! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-11-26

الأمم المتحدة تدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في لبنان وإسرائيل وغزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-23

قادة "بريكس" يدعون إسرائيل الى الكف عن استهداف موظفي الأمم المتحدة ويؤكدون ضرورة احترام "سلامة الأراضي" اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
14:46

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة أنّها اتخذت "إجراءات موقتة ومحدودة" لمواجهة أي تهديد على مواطنيها خصوصًا في الجولان

LBCI
أخبار دولية
2024-12-08

مبعوث الأمم المتحدة يبدي "أملا حذرا" في "لحظة فاصلة" تشهدها سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:06

تشارلز الثالث محور وثائقي يروي لحظات بارزة خلال مراسم تتويجه... إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
04:55

2024 أول عام يتخطى فيه معدل الاحترار عتبة 1,5 درجة مئوية

LBCI
منوعات
2024-12-07

في مشهد مرعب... ثعبان ضخم يسبح في مياه الفيضانات في تايلاند بعد "التهامه كلبا"! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-12-07

لؤي علامة يتحدث عن خبر زواجه... وهذا ما قاله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:28

الخارجية الأميركية: ليس لدينا معلومات في شأن وضع القاعدتين الروسيتين في سوريا أو ما ينوي النظام الجديد فعله في شأنهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

Spinneys Home تحدٍّ جديد نحو مستقبل واعد

LBCI
أخبار دولية
2024-12-08

رئيس هيئة التفاوض السورية للـLBCI: نعمل من أجل هيئة حكم انتقالية ولجنة دستورية..واتصلت بمولوي لهذا السبب (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:32

الجيش الإسرائيلي: مقتل أربعة من جنودنا في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

Spinneys Home تحدٍّ جديد نحو مستقبل واعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أكبر مؤتمر للعملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينطلق من أبوظبي

LBCI
أمن وقضاء
13:40

مصير اللبنانيين المسجونين في سوريا مجهول... وعلى الدولة التحرك للحد من المعلومات المضللة والإستغلال!

LBCI
أخبار دولية
13:38

مديرة قسم التوثيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الدفاع المدني مستمر في البحث عن ناجين

LBCI
أخبار دولية
13:36

تركيا: مستعدون لمساعدة سوريا والوقوف إلى جانب السوريين في هذه المرحلة

LBCI
أخبار دولية
13:34

يعود إلى الحقبة السوفييتية… قصة سجن صيدنايا ومبناه الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اليكم حيثيات القرار ٢٢٥٤

LBCI
أخبار دولية
13:31

إسرائيل تسارع إلى احتلال مناطق إضافية في سوريا بحجة حماية الجولان

LBCI
أمن وقضاء
13:25

هيئة تحرير الشام تستعرض قبالة القاع وفي الهرمل قنبلة نزوح موقوتة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:12

تناقل صورة تظهر بشار الاسد وزوجته في موسكو تبين أنها قديمة...

LBCI
خبر عاجل
01:43

أدرعي يتوجه مجددا الى اللبنانيين...

LBCI
خبر عاجل
15:42

تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب

LBCI
خبر عاجل
05:21

تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:53

معلومات للـLBCI: فوج الحدود البري واستخبارات الجيش مع فوج التدخل أوقفوا ٣٤٠ شخصًا سوريًا دخلوا عبر طرقات التهريب بين المصنع ووداي عنجر

LBCI
خبر عاجل
05:32

الجيش الإسرائيلي: مقتل أربعة من جنودنا في لبنان

LBCI
حال الطقس
01:22

الطقس يتقلب بين ليل الخميس والجمعة... إليكم التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
00:07

مصدر مقرّب من "حزب الله" لـ"الشرق الأوسط": إذا كان ما حصل يمثل مصلحة الشعب السوري فهذا خياره

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More