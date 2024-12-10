خبير يكشف: تكاليف السفر قد تشهد ارتفاعا ملحوظاً عام 2025

كشف موقع The Points Guy مؤخرًا عن تقريره بشأن اتجاهات السفر لعام 2025، والذي أشار إلى أن تكاليف السفر قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في العام المقبل أي في عام 2025.

ورغم هذه الزيادة، لا يزال الشغف بالسفر واستكشاف زوايا جديدة من العالم في تزايد، مع اهتمام خاص بالحصول على قيمة مضافة مقابل المال أو النقاط المكتسبة.

التقرير أوضح أن المسافرين لن يخفضوا نفقاتهم، بل سيبحثون عن أفضل الخيارات التي تلبي اهتماماتهم وشغفهم. ومن اللافت أن عام 2024 قد شهد أرقامًا قياسية مع فحص أكثر من 3 ملايين مسافر عبر إدارة أمن النقل في يومين مختلفين.

من ناحية أخرى، أشار بريان كيلي، مؤسس The Points Guy، إلى أن أسعار تذاكر الطيران لن تشهد تغيرات كبيرة مع بداية عام 2025، وهو خبر مطمئن نسبيًا لمحبي السفر. وبالتالي، فإن التحدي الأكبر في زيادة تكاليف السفر قد لا يكون مرتبطًا بأسعار الطيران، بل قد يشمل مجالات أخرى مثل الإقامة والأنشطة السياحية.