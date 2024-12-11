للمرة الأولى... أغنية كأس العالم فيفا 2034 تُشعل مسرح بيلبورد في السعودية (فيديو)

قدّم الفنانون العرب عايض وغادة وفيصل للمرة الأولى أداءً استثنائيًا لأغنية كأس العالم فيفا 2034، الحدث العالمي الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية على أرضها، وذلك بعدما نالت حقوق الاستضافة رسميا في الساعات الماضية.

واعتلى الفنانون الشبان المسرح خلال النسخة الأولى من حفل جوائز بيلبورد العربي في الرياض، حيث أشعلوا الأجواء بحماسهم وأدائهم المميز. جاء هذا العرض احتفاءً بإنجاز المملكة الكبير، الذي يعكس مكانتها المتصاعدة عالميًا، ورفع اسم العرب عالياً في المحافل الدولية.

لحظة مليئة بالفخر، ألهمت الحضور وأبرزت التلاحم بين الفن والرياضة كوسيلة للاحتفال بالهوية العربية والنجاحات السعودية.