جيل بايدن تعلن رسميا حمل حفيدتها بطفلها الثاني... وهذه التفاصيل

أعلنت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن أنّ حفيدتها ناومي سترزق قريبا بمولود، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".وفي التفاصيل، كانت ناومي بايدن قد نشرت في الخامس من تشرين الثاني صورة عبر انستغرام وهي تضع يدها على بطنها حيث علّقت "نحن صوّتنا"، وهو اليوم الذي أُجريت فيه الانتخابات الرئاسية، لكن لم يُعلَن رسميا عن خبر حملها.وأكدت جيل بايدن النبأ الأربعاء خلال تطرّقها إلى البحوث المتعلقة بالأشكال الحادة من الغثيان الصباحي، في حدث خاص بصحة المرأة في البيت الأبيض.وقالت جيل بايدن وسط تصفيق الحاضرين "أنا مهتمة جدا بهذا الموضوع لأنّ حفيدتي تمرّ بالمعاناة نفسها".ويُذكر أن ناومي هي ابنة هانتر بايدن الذي كان يُلاحق قضائيا لكنّ والده عفا عنه أخيرا، الأمر الذي جعله عرضة لانتقادات حيث دافعت زوجة أبيه جيل بايدن عن قرار العفو عنه، وقالت "بالطبع أؤيد العفو الممنوح لابني".والجدير ذكره أن هانتر هو ابن جو بايدن من زوجته الأولى نيليا، التي توفيت عام 1972 في حادث سير.